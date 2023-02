El discurso de los Goya que más ha gustado a Aitana: "VAMOSSSSS"

Aitana tampoco se ha perdido la gala de los premios Goya 2023. La cantante no solo ha seguido la ceremonia, celebrada este sábado 11 de febrero en Sevilla, sino que ha celebrado uno de los discursos.

"VAMOSSSSS", escribió en Twitter al compartir las palabras pronunciadas por el actor Luis Zahera al recoger el premio a Mejor actor de reparto por As Bestas.

El intérprete gallego de 56 años, que ya había ganado el premio Goya en 2019 por El Reino, también del director Rodrigo Sorogoyen, pronunció uno de los discursos más breves de la noche, y también uno de los discursos con más retranca.

"Muchas gracias a Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña porque siempre quise rodar un western, siempre quise matar a un francés con lo cual me doy por satisfecho", dijo levantando una carcajada general en el Auditorio Andalucía de Sevilla.

El actor le dedicó el premio a su hermano Diego Anido, el actor que interpreta a Xan en la película, y especialmente a Denis Ménochet (el francés). "Thank you for madness. I love you, man", le dijo a su compañero de reparto.

Denis Ménochet, que levantó el Goya a Mejor actor protagonista le correspondió en su discurso y también le dio las gracias.

"He tenido la suerte de haber sido compañero de reparto de intérpretes que tanto admiro. Gracias, Marie Colomb, Diego Anido, la gran Marina Föis y gracias al mejor actor del mundo, Luis Fucking Zahera", dijo provocando otra sonora carcajada.