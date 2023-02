Rodrigo Sorogoyen: la película que rodó en su casa, la mentira de sus padres y las mujeres de su vida

Rodrigo Sorogen nació en Madrid hace 42 años. Es nieto del director de cine Antonio del Amo. Se licenció en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y se formó como guionista cinematográfico en la Escuela de Cine Séptima Ars de Madrid.

Estos son los datos fundamentales de la biografía del director, guionista y productor de cine que llega a la ceremonia de entrega de los premios Goya 2023 con, ni más ni menos, que 17 nominaciones por As Bestas, su sexto largometraje y uno de los grandes éxitos del cine español en 2022.

Una especial conjunción de astros tiene que acontecer este sábado 11 de febrero para que el director no suba al escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla a recoger alguno de esos 17 galardones a los que su trabajo está nominado. Claro que esta no sería su primera vez: en 2019 recogió su Goya a la Mejor dirección y al Mejor guión original por El Reino, una historia sobre la corrupción en España.

Sorogoyen y Peña, cómplices y socios

Sorogoyen compartió su cabezón al Mejor guión por El Reino con Isabel Peña, la mujer que, desde que se conocieron en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, se ha convertido en su cómplice y perfecta compañera en cada trabajo. Con ella también firma los guiones de Stockholm, Madre, la serie Antidisturbios y As Bestas, en el que empezaron a trabajar en 2015.

Rodrigo Soroyen e Isabel Peña en los premios Feroz 2023. // Getty Images

La historia de este thriller rural que sucede en una aldea gallega —aunque en realidad se rodó en la comarca leonesa de El Bierzo—, y en el que el paisaje es un protagonista más de la crónica de violencia y hostilidad, nació a partir de uno de los sucesos más turbadores de las últimas décadas en Galicia: el asesinato de Martin Verfondern, de origen holandés, en manos de sus vecinos en la aldea de Santoalla, en Ourense.

Más allá de la historia de odios y rivalidad entre vecinos, decía Sorogoyen a la revista Vanity Fair, esta es “una historia sobre hombres violentos y mujeres conciliadoras”. Además, el director confesó en Cuerpos Especiales que, para él, la segunda parte de la película es su preferida. “Siempre hemos dicho que sin la segunda parte no nos interesa la película. Lo que nos interesa es a partir de la segunda parte, pero nos gusta pensar que sin la primera no sería tan potente la segunda", aseguró respecto a las dos tramas que se desarrollan en la película.

Además de contar con un potente guión, As Bestas cuenta con un reparto sobresaliente: los actores galos, Dennis Ménochet y Marina Foïs, Luis Zahera y Diego Anido. Los cuatro están nominados al Goya como mejores actores en sus correspondientes categorías.

Sorogoyen, en la intimidad

Además de Isabel Peña, otra mujer ha marcado la carrera y la vida de Sorogoyen: la actriz Marta Nieto. La intérprete murciana, que formó parte del reparto de 8 citas —la primera película del director—, se convirtió en su intérprete fetiche cuando protagonizó el exitoso corto Madre, que estuvo nominado al Oscar en 2019, cuya historia se continuó con el largometraje del mismo nombre.

Fue entonces cuando se supo que esa relación había traspasado la ficción, y Nieto y Sorogoyen mantuvieron una relación sentimental —con muchas idas y vueltas— durante años, de la que nunca hablaron y que tampoco exhibieron públicamente. Fue la actriz la que confirmó la ruptura a Andreu Buenafuente en Late Motiv en febrero de 2021: "Somos amigos en la actualidad. Te estoy dando una primicia".

Además de Nieto, otro actor es clave en la carrera de Sorogoyen: Javier Pereira, el protagonista de Stockholm, la segunda película del director y una de las primeras producciones españolas que fue financiada por crowdfunding, con un presupuesto de 60.000 euros.

Cuando la grabaron, el cineasta y el actor —que ganó el Goya al Actor revelación por su papel en esa película— compartían piso y decidieron rodar la película en la casa que compartían en la calle Montera de Madrid.

El desconfiado Sorogoyen

Inmerso en la promoción de la que hasta ahora la crítica considera “su mejor película”, hace solo unos días que Sorogoyen fue noticia al contar en Lo que tú digas, el podcast de Alex Fidalgo, un singular capítulo de su infancia: sus padres no le contaron que estaban separados hasta que él se dio cuenta.

“Mi trauma viene de que me ocultaron que estaban separados. Por amor. Mi padre se iba cuando yo me dormía. Pero mi padre me recogía del colegio, me llevaba a casa, jugaba conmigo, estaba conmigo y yo me acostaba y mi padre se iba”, explicó el director.

Hasta los ocho o diez años nunca sospechó nada, pero reconoce que esto le marcó mucho y que se llevó una gran decepción cuando su madre le descubrió la verdad. “Yo soy muy desconfiado. Yo siempre creo que por mucho que me quieran me pueden estar mintiendo. Porque las personas que más me han querido han sido capaces de mentirme”, reveló.