Dua Lipa y el actor Callum Turner, pillados en actitud muy cariñosa en el estreno de 'Los amos del aire'

La semana está siendo movidita para Dua Lipa, que estos días está yendo de fiesta en fiesta.

La cantante británicoalbanesa de 28 años acudió el domingo a la ceremonia de entrega de los Globos de Oro, nominada en la categoría de Mejor canción original, y el miércoles no se perdió la presentación de la la miniserie Los amos del aire de Apple TV.

La intérprete fue una de las asistentes a la cita y, durante el evento, se le pudo ver en actitud muy cariñosa con el actor británico Callum Turner, de 33 años, quien protagoniza esta producción sobre la Segunda Guerra Mundial.

Los dos artistas fueron pillados compartiendo un baile lento y sensual, cuyas imágenes han sido publicadas por la web de cotilleo TMZ. ¡En un momento parece hasta que se dan un beso!

Al principio se habló de un acompañante misterioso pero no tardó en apuntarse al actor como pareja de baile de la cantante. En el vídeo no se le ve la cara, pero el look del chico del vídeo coincide con el que lució el actor en la presentación.

Callum Turner es uno de los protagonistas de la miniserie 'Los amos del aire'.

Al parecer, el actor y la cantante adoptaron esta actitud cuando se encontraban lejos de las cámaras en un área reservada de la fiesta, ocultos tras la entrada trasera del Avra de Beverly Hills.

El vídeo de ambos artistas es breve pero los rumores no han tardado en aparecer ya que la situación es ideal para ambos. En diciembre se confirmó el final de la relación de Dua Lipa y el director Romain Gavras y el actor está soltero desde 2020 cuando acabó su relación con la actriz Vanessa Kirby (The Crown y Napoleón).