Las seis canciones nominadas a Mejor canción en los Globos de Oro 2024

Los Globos de Oro dan el pistoletazo de salida a la temporada de premios cinematográficos. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood celebra este domingo 7 de enero en Los Angeles su gran cita anual con el fin de reconocer las mejores series y películas de la temporada.

La música tiene lugar en este espacio, que podrá seguirse en España en la madrugada del 8 de enero, en la que seis canciones optan a conseguir el premio a Mejor canción y convertirse así en sucesoras de Naatu Naatu, de la película bollywoodiense RRR, ganadora en 2023.

Dua Lipa, Billie Eilish, Ryan Gosling, Bruce Springsteen, Lenny Kravitz y Jack Black son los intérpretes de las seis canciones nominadas —tres incluidas en la banda sonora de la película Barbie—, entre las que cabe destacar Addicted To Romance de la película Llegó a mí y What Was I Made For?., de Barbie.

De ganar la primera, Bruce Springsteen conseguiría su tercer Globo de Oro, ya que logró el premio en 2009 con The Wrestler de la película El luchador y en 1994 con Streets of Philadelphia, de Philadelphia. La victoria de la segunda le daría un segundo premio a los hermanos Billie Eilish y Phinneas, que triunfaron en los Globos de Oro 2022 con la canción No Time to Die de la película homónima del agente James Bond.

¿Ganará alguna de estas dos o el premio será para alguna de las otras cuatro candidatas? Repasa aquí las seis candidatas y vota por tu favorita en la encuesta.