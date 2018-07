¿Dueto entre Shakira y Rihanna?

Shakira publicará nuevo disco en 2014 y según la propia cantante ya está todo listo para el lanzamiento e incluso ha anunciado por Twitter que ya ha grabado el videoclip de su primer single dirigido por Joseph Kahn:

La gran noticia salta cuando Alexa Ortiz, una de las bailarinas que sale en el nuevo videoclip, ha twitteado una foto junto a Shakira en el set de rodaje afirmando que se trata de una colaboración con Rihanna pero que en ese momento la de Barbados no se encontraba en el rodaje.

Working on set with Shakira:) As her stand in for the new music video featuring Rihanna #work#music #video#shakira pic.twitter.com/8nRjsryguh