Elena Huelva manda un preocupante mensaje a sus seguidores y recibe una avalancha de apoyo

A sus 20 años, Elena Huelva se ha convertido en todo un referente. En 2016 le diagnosticaron un sarcoma de Ewing y aunque se trata de una enfermedad complicada, ha puesto todas sus ganas y su energía en transmitir serenidad y calma a sus seguidores.

Acumula miles de ellos tras haber publicado el vitalista libro 'Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente' y son multitud de rostros conocidos los que han reconocido su valor y la han acompañado durante estos años. Sara Carbonero, que hace tres años se recuperaba de un cáncer de ovarios, se ha convertido en una gran amiga. Se hacen visitas, toman café y su relación ha crecido a base de luchar contra las adversidades.

Ahora la joven relata en un emotivo vídeo que "las cosas no están yendo bien". Unas declaraciones que han levantado mucha preocupación y que han motivado una oleada de cariño hacia Elena Huelva. Asegura que los médicos han "encontrado más enfermedad en la tráquea", algo que torna mucho más complicado su proceso de recuperación.

"Es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más", ha contado, emocionada, en vídeo publicado en Twitter. "Quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado, yo ya he ganado. Mis ganas ganan", recalcaba la joven, dando ejemplo una vez más de resiliencia y positivismo.

Intentando contener la emoción, Huelva asegura que "pase lo que pase" le gustaría ser recordada por su vitalidad y su ejemplo de visibilidad. "Pase lo que pase, sé que mi vida no ha sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar. Quiero que siempre os acordéis de la frase 'Las ganas ganan', para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Al final, la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos que tienes con las personas, y yo me llevo muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más", decía.

La preocupación se ha vuelto mayor cuando ha pronunciado unas palabras que para muchos han sonado a despedida. "Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, nos vamos a seguir viendo, os quiero", terminaba intentando no balbucear y mostrar, una vez más, su mejor cara ante las malas noticias médicas.

Hace solo unos días, la joven echaba la vista atrás. Se remontaba a principios de 2019, cuando comenzó a convivir con el sarcoma de Ewing que en un principio le diagnosticaron como ciática. Comparaba dos fotos prácticamente iguales con el texto: "Casi misma foto, muchas cosas iguales, pero también más fuertes. No se cuanto tiempo mas seguiré peleando contra esta terrible enfermedad, lo que si se es que jamás me rendiré", dijo.

Abrumada por la cantidad de mensajes de apoyo que ha recibido en sus redes sociales, la joven ha agradecido todo el cariño que sus seguidores le transmiten a través de la pantalla.

Dioni, de Camela, le pide escribir una canción

Su lema 'Mis ganas ganan' resume en tres palabras un modo de vida que se ha convertido en un ejemplo para muchos. Dioni, cantante de Camela, le ha propuesto escribir una canción en su honor.

Su recuerdo con Aitana

En los últimos días, Elena Huelva ha llenado sus redes sociales de recuerdos imborrables. Uno de ellos es junto a la cantante Aitana, que siempre le ha mostrado su cariño y admiración. Su foto juntas es de hace solo unos días en la premiere de la serie La Última.

Sara Carbonero, un gran apoyo

Desde que se conocieron no han dejado de profesarse amor y admiración mutua. Sara Carbonero se convirtió en uno de los grandes apoyos de la joven. Se han encontrado numerosas veces para compartir experiencias.