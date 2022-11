'Rabia Suave', la canción que ha acompañado a Sara Carbonero durante su ingreso hospitalario

Viajando en el asiento del copiloto, con el viento acariciando su rostro y el sol ilumando una sonrisa de alivio.

Así posaba Sara Carbonero en un vídeo que grabó este lunes y ha compartido esta mañana de martes, unas imágenes que acompañaban un mensaje de agradecimiento a todo el que en algún momento se ha preocupado por su estado de salud los últimos días.

El pasado miércoles la revista Lecturas anunciaba que la periodista había sido intervenida en la clínica Navarra (Madrid), la misma en la que hace tres años superó un cáncer de ovarios. Sus hijos quedaban al cuidado de su hermana Irene y su entorno se volcaba en apoyarla. Su novio Nacho Taboada, su madre y su amiga Isabel Jiménez se convirtieron en inseparables. Y en las redes sociales y los medios de comunicación no dejaban de sucederse palabras de ánimo.

"Este vídeo es de ayer, minutos después de que me dieran el alta, saliendo del hospital. Cuando la felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara y poder respirar y disfrutar de otro atardecer más", escribía Sara Carbonero antes de recalcar que estaba "muy bien".

Aprovechó para dar las gracias por las "innumerables muestras de cariño", un impulso que le "llena de energía para seguir adelante". Mencionó a los profesionales médicos que la trataron y reconoció el amor de esa esfera íntima "que no me ha soltado la mano ni un segundo y que me ha hecho ser consciente de lo fuerte que es el ser humano si está rodeado de amor". Además, destacó una frase de los doctores que ya se ha convertido en su "mantra": "Cada día tiene su afán".

Termina el vídeo escribiendo en una pizarra la palabra "gracias" y dejando una poética reflexión. "Me he dado cuenta de que estar con los que uno quiere es suficiente", una cita que atribuye a Walt Whitman.

La canción que le ha "salvado los días de encierro"

Las imágenes están acompañadas de una banda sonora muy especial. Sara Carbonero compartía un pedacito de la música que ha hecho que su mente vuele a pesar de estar entre cuatro paredes.

"No me quiero extender mucho más, como reza la canción que me ha acompañado y "salvado" estos días de "encierro" de esta 'Rabia suave': 'Yo quiero bailar', dijo sobre un tema que habla del poder de liberarse de los pensamientos negativos y circulares para dar prioridad a los mandatos de la naturaleza, los detalles aparentemente insignificantes que dan sentido y alas para que cuerpo y mente valoren lo que realmente tiene sentido.

Letra del fragmento de 'Rabia Suave' que Sara Carbonero ha compartido

Me canso de escuchar mi propia voz

Menos cuando le reza a la Diosa

Que duerme en mi esternón

Y que ahora es cuando se despierta

Yo quiero bailar

Sin este peso silencio

Esta rabia suave

Este duelo hermoso

Yo quiero bailar

Sin este coraje sordo

Esta pena dulce

Este tierno olvido

Quién es EDE, la artista que canta 'Rabia Suave'

Temas acústicos, sencillos, íntimos y con una atmófera especial son los que componen la discografía de EDE, el nombre artístico de Elena Villa Navas, una artista madrileña de 23 años que perfila su propia identidad en la música que crea.

Después de su debut con el lanzamiento del EP Tranquila llegó el primer álbum de estudio, Lucero, -estrenado este mes de noviembre- que supuso su confirmación como una de las jóvenes compositoras más prometedoras del panorama indie.

La influencia que le ha dado el folklre, el r&b y el neosoul se hacen notar en este segundo trabajo, un proyecto que muestra su evolución personal y artística.

Canciones tremendamete cuidadas, con letras trabajadas con esmero y pasión, son las que dan forma a una carrera que aunque acaba de despegar ya cuenta con el apoyo y protección de artistas tan reconocidos como Josemi Carmona o Xoel López, con los que ha colaborado.