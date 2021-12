Elton John estuvo a punto de cantar otra canción en el funeral de Diana de Gales: la historia de su actuación

Elton John canta 'Candle in the Wind' en el funeral de Diana de Gales // YouTube

Del funeral de Diana de Gales hay muchas imágenes, pero sin duda la más icónica es la de Elton John al piano cantando Candle In the Wind, la canción que en 1973 fue escrita en honor a Marilyn Monroe (fallecida en 1962) y que reversionó en 1997 para despedir a su amiga.

Adiós, Rosa de Inglaterra,

Ojalá crezcas siempre en nuestros corazones.

Fuiste la gracia que se colocó

Donde las vidas estaban destrozadas.

Hablaste con fuerza a nuestro país

Y le susurraste a aquellos que tenían dolor.

Ahora perteneces al cielo,

Y las estrellas deletrean tu nombre.

No fue una idea del Palacio de Buckingham ni tampoco del propio Elton John, la idea fue del deán de Westminster. El reverendo Carr escribió a un alto cargo de la Casa Real Británica sugiriéndole que John, amigo íntimo de la princesa, tenía que actuar, según recogen los documentos de los Archivos Nacionales del Reino Unido que han salido este jueves a la luz y de los que se han hecho eco numerosos medios.

"Es un momento crucial en el servicio y requerimos de algo potente. Sugiero respetuosamente que cualquier cosa clásica o coral (incluso un clásico popular como algo de [el compositor Andrew] Lloyd Webber) sería inapropiado. Mejor sería la canción adjunta de Elton John (conocida por millones y su música fue disfrutada por la princesa), sería poderoso", decía la carta de de Carr.

En el primer borrador se proponía que Elton John cantase la canción Your Song de 1970, una e sus canciones favoritas, pero en el segundo ya sugirió que Elton John cantase la canción Candle in the Wind, ya que era muy conocida en el país. Su actuación sería "imaginativa y generosa para los millones que se sienten personalmente afligidos", apuntó.

"Si se pensara que sus palabras son demasiado sentimentales (aunque eso no es nada malo dado el ambiente nacional) no es necesario imprimirlas, solo cantarlas“, añadió el deán, que recordó que Elton John era uno de los favoritas de Diana y “máxima expresión de la cultura popular”.

La nueva versión y los nervios de Elton John

Elton John cantó otra versión de Candle In the Wind en el funeral de Diana de Gales. Es la versión conocida como Adiós, Rosa de Inglaterra que hizo con Bernie Taupin, autor de la letra original.

La mayor parte de la letra fue adaptada a las circunstancias de la princesa Diana.

Interpretar la canción, que se convirtió en el segundo sencillo físico más vendido de la historia, por detrás de White Christmas de Bing Crosby, no fue fácil para Elton John, que preocupado por que se le olvidase la letra hizo instalar un teleprompter", contó en une entrevista con The Guardian. "No te vengas abajo y hazlo lo mejor que puedas sin mostrar de ningún modo tu emoción. Tengo que decir que mi corazón no paraba de latir fuertemente".

El funeral de Diana de Gales se celebró el 6 de septiembre de 1997 y contó con la presencia de 2.000 personas.