Este fue el deseo que pidió el 'tiktoker' Charlie a sus seguidores si moría

Te interesa La preciosa y altruista promesa del 'tiktoker' Charlie que no ha podido cumplir debido a su muerte

Varios días después de la muerte de Carlos Sarriá, más conocido como Charlie en TikTok, sus fans siguen sin asimilar la pérdida del joven de 20 años. Él había conseguido volverse uno de los perfiles más populares de esta red social gracias a la visibilidad que estaba dando del cáncer.

Tras muchas subidas y bajadas, el 1 de agosto compartió un vídeo en esta red social desde el hospital explicando por qué llevaba tanto tiempo sin subir contenido: "Las he estado pasando muy canutas. He tenido unos dolores increíbles". Del mismo modo, estaba super optimista y detalló que "de esta se salía".

Su petición en caso de morir

Los fans siguen sin asimilar esta pérdida y poco a poco, se están revelando conversaciones que Charlie tuvo antes de su fallecimiento.

Una de ellas ha sido realmente devastadora, aunque esperanzadora a la vez. Ha sido el programa Playz el que ha compartido un fragmento de la entrevista que le hicieron el pasado 28 de junio y que todavía no había visto la luz. A pesar de que se vaya a estrenar en breves, han querido aprovechar para contar un deseo que el joven les pidió.

Justamente, hablando sobre el cáncer y el futuro que afrontaba Charlie, acabó detallando qué le gustaría que pasara en caso de que muriera: "Me gustaría que lo celebraran... no en el sentido de 'toma, se ha muerto', sino que disfruten de lo que he vivido y todo lo que he hecho".

"Preferiría eso a que estuvieran lamentándose diciendo 'ay pobrecito'", reconocía el tiktoker.

Su gesto altruista que no pudo cumplir

Además, un influencer llamado Mihail Amoli desveló el precioso y altruista gesto al que se había comprometido Charlie, pero que desgraciadamente no pudo cumplir.

Concretamente, Mihail le pidió si podía participar en septiembre en un desfile de moda que estaba organizando en la planta de Oncología del Hospital de Alicante, para recaudar fondos para luchar contra el cáncer infantil.

Le preguntó si podía salir con los niños implicados, ya que además Charlie siempre reconoció que le encantaba la moda. Ante esto, el tiktoker dijo rápidamente que sí y más para un tema así.