Ester Expósito estalla contra los que aseguran que se ha operado la cara

Desde su aparición en la primera temporada de 'Élite', la carrera profesional de Ester Expósito se ha disparado hacia el estrellato. Es una de las actrices más cotizadas del momento y su belleza y éxito en las redes sociales (le siguen más de 25 millones de personas) ha hecho que cualquier marca quiera contar con su imagen para promocionar sus productos.

Esto también ha hecho que se haya convertido en un referente para miles de adolescentes que se fijan en ella como un ejemplo a seguir. Por eso la actriz de 20 años no ha querido pasar por alto un articulo que circula por la red donde se describen las supuestas cirugías y retoques estéticos a los que se ha sometido: una rinoplastia, diseño de cejas, aumento de labios y una bichectomía, esto último significa reducción de mejillas.

“No me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichectomía ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información. De esta forma estáis engañando a la gente”, escribe en Instagram Stories bajo el titular que afirma estos retoques.

“Son muchos lxs jóvenes que me siguen a los que podrían influir estas mentiras. Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación, sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo. Más profesionalidad”, continúa diciendo notablemente enfadada.