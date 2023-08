Eva Soriano revela qué hace cada mañana antes de salir de casa para presentar 'Cuerpos especiales'

Eva Soriano ha hecho una pausa en sus vacaciones de verano para charlar en el no podcast A neceser abierto sobre cómo era de pequeña, por qué estudió turismo, cuáles son sus sus proyectos laborales y en qué consisten sus rutinas de belleza.

La presentadora de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM,ahora en descanso estival, ha contado que se levanta cada mañana a las 6:00 horas —el programa empieza a las 7:00— y sale de casa a las 6:20 con el skin care hecho.

"Salgo con el skin care de vitamina C, crema, ojos, solar, corrector, colorete, cejas... y para fuera", le ha dicho a la presentadora, que no imaginaba que tuviese tiempo por la mañana para estos cuidados. "La ropa la tengo preparada del día anterior, ya sé lo que me voy a poner así que bum, bum, bum... ¡y para fuera!", ha añadido la cómica, que dice que por las mañanas es "una autómata": "Lo tengo todo mecanizado".

Eva Soriano, que trabajó en una tienda cosmética y aprendió que un buen maquillaje luce siempre mejor sobre una buena piel, reconoce que le gusta mucho cuidarse la cara y apunta que a día de hoy no tiene intención de hacerse tratamientos para ser más joven.

"Lo que yo quiero es que dentro de la piel que tengo que esté cuidada y que esté bien", apunta en la entrevista. "Tengo 33 no puedo tener 23. Yo lo que quiero es vivir mis años con la mejor piel posible y no con la piel de una persona de 20", añade la compañera de Iggy Rubín, y confiesa que le genera cierta inquietud querer parecer más joven: "No quiero atrasar nada, lo que quiero es con la edad que tengo verme increíble".

El 'crossfit', la pasión de Eva Soriano

En la entrevista también habla de su pasión por el deporte, y en concreto por el crossfit, lo que llevó a Rosalía a concederle el título de fitness legend en la primera entrevista de la cantante con Cuerpos especiales.

"A mí la gente me pregunta si no me da pereza hacer deporte y lo que a mí me da pereza es no hacerlo", cuenta en la entrevista. "El deporte me gusta muchísimo, me ayuda a desconectar y también me compensa. Hay un punto en el que el mecanismo de la felicidad se activa. Se activa cuando haces deporte y cuando comes. Ya que me gusta mucho comer pues también lo voy a activar con deporte", explica Eva Soriano, que se mantiene en "el equilibrio de comer y hacer deporte para tener todo el rato chutes de dopamina constante".

"Siempre he hecho deporte lo que pasa es que ahora he encontrado el crossfit, que es una cosa que no había descubierto siendo yo una persona competitiva al máximo. Es hacer dinámicas fitness un poco exigentes a nivel físico en competición contigo misma", dice Eva sobre su pasión.

Lo bueno del crossfit es que uno compite consigo mismo y es imposible perder en estas circunstancias. "Te motiva mucho y por eso creo que es el momento en mi vida que más deporte he hecho porque me he motivado mucho", dice.

Eva Soriano ya de pequeña hacía deportes como gimnasia rítmica o fútbol... pero ahora de adulta le costó encontrar una dinámica que le divirtiese y notase una mejora física. La encontró en esta disciplina.