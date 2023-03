Las exigencias de Anitta para los invitados de la exclusiva fiesta de su 30 cumpleaños

Anitta quiere celebrar su 30 cumpleaños por todo lo alto.

La cantante brasileña no se ha cortado ni un pelo a la hora de comunicar a sus invitados cuáles son las exigencias que tendrán que seguir si quieren acudir a esta exclusiva fiesta, que se celebrará el próximo 30 de marzo.

La intérprete de Envolver ha sido muy clara, y ha compartido por Instagram tres normas inquebrantables —y que tienen mucho sentido— para todos los invitados.

Las tres reglas de Anitta para su 30 cumpleaños // @anitta vía Instagram Stories

"Reglas para mi fiesta de cumpleaños (recordatorio de que si no te gustan, simplemente no vengas)"

No traer un +1 : el invitado no invita, y no quiero mi cumpleaños rodeada de gente que no conozco. Te he invitado a ti, no a tus amigos. Si no sabes andar solito, puedes quedarte en casa”.

: el invitado no invita, y no quiero mi cumpleaños rodeada de gente que no conozco. Te he invitado a ti, no a tus amigos. Si no sabes andar solito, puedes quedarte en casa”. No tomar fotos o vídeos . No invité a nadie para publicar primeros planos en internet, solo para divertirse. Si quiere hacer eso busca otra fiesta que tenga lugar durante todo el año.

. No invité a nadie para publicar primeros planos en internet, solo para divertirse. Si quiere hacer eso busca otra fiesta que tenga lugar durante todo el año. No fastidiar a los famosos y no molestar a las personas hablándoles al oído sin parar.

Anitta, tajante ante las quejas

La artista ha sido bastante clara, y los motivos que ha impuesto para su cumpleaños no parecen desorbitados, sin embargo, ha denunciado en redes sociales que no ha parado de recibir llamadas de sus invitados quejándose de esta "excéntrica" lista que no les permite llevar a sus parejas.

"Hay gente que habla mal por poner las reglas en mi story (...) No voy a mirar más mi teléfono hasta que acabe la fiesta", ha expresado la intérprete de Dançarina.

Anitta ha mandado un contundente mensaje a esas personas que estan cuestionando las reglas de su cumpleaños: "si no puedes venir solo, ve a un psicólogo".

Además ha sido muy tajante con el tema de tomar vídeos o fotos durante el evento, y ha asegurado que el personal de seguridad tiene órdenes de expulsar de la fiesta a la persona que vea sacando uno teléfono.