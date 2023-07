Se filtra el vídeo de la agresión a Britney Spears por parte del guardaespaldas del jugador de baloncesto Victor Wembanyama

Hace unos días la cantante de Toxic, Britney Spearsdenunció en sus redes sociales que había recibido un bofetón injustificado por parte de uno de los miembros del equipo de seguridad del jugador de baloncesto NBA Victor Wembanyama.

La noticia corrió como la pólvora escuchando las dos versiones sobre si se había invadido o no el espacio personal del profesional de la NBA. Ahora se tiene el vídeo que confirma que Britney decía la verdad y que no hubo ningún tipo de acoso.

Gracias a una grabación del medio TMZ se ha podido comprobar lo que ocurrió entre Britney Spears y el guardaespaldas de Wembanyama. En el vídeo se puede ver que la cantante se acerca al jugador y le toca el hombro y, automáticamente, un miembro del equipo de seguridad lepropicia una bofetada sin ni siquiera mirarla.

El jugador sigue caminando como si nada y mientras que Britney asimila el golpe, otro de los hombres que acompañan a jugador también le da un empujón para apartarla del camino.

La versión de Britney Spears

La cantante ha hablado sobre lo vergonzoso que es contar el suceso en las redes sociales pero que lo consideraba necesario. “Creo que es importante contar esta historia e instar a las personas dentro de la esfera pública a dar ejemplo y a tratar a las personas con respeto”, ha comentado en la publicación.

También ha dado versión sobre los hechos defendiendo que se acercó a Victor Wembanyama para felicitarle por sus recientes logros y que le tocó porque había mucho ruido.

La cantante no se esperaba que el encuentro en el hotel donde ella lo reconoció fuese a terminar así, y ha detallado que el golpe fue tan fuerte que casi la noquea y que sus gafas acabaron en el suelo a consecuencia de la bofetada.

Britney ha dejado claro que ella también suele estar rodeada de gente pero se posiciona en contra de este tipo de reacciones. “Estoy rodeada de personas todo el rato. De hecho esa noche me rodeó un grupo de por lo menos 20 fans. Mi equipo de seguridad no golpeó a ninguno de ellos” , ha defendido.

La versión de Victor Wembanyama

El jugador de baloncesto declaró que Britney mentía y que no solo le tocó el hombro sino que lo agarró por detrás y que por ese motivo la golpearon.

Victor Wembanyama también confesó que escuchó que alguien los estaba llamando pero que no se giró porque le dijeron “no pares”. Él siguió las instrucciones y hasta horas más tarde no supo que a la persona que golpearon fue a la cantante.

EL profesional de la NBA no le dio importancia pues, según él: “No creía que hubiera pasado algo tan grave, yo seguí caminando hacia delante para no hacer un corro y me enteré después”

Tras hacerse público el video, el jugador todavía no se ha pronunciado pero ahora se sabe que Britney no mentía.