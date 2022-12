La fuerza de Rosalía al lanzar el móvil a una fan para devolvérselo tras hacerse un selfie

Madre mía, Rosalía. Qué ímpetu para lanzar un móvil, qué destreza para evitar que caiga al suelo. El movimiento de la cantante para devolver el móvil a una seguidora que se encontraba en la primera fila de su show en Ámsterdam se ha hecho viral.

"Como tira el móvil, me meo", destaca un usuario de las redes que al compartir el vídeo del momento. En el fragmento, se ve cómo la cantante lee en una pancarta la pregunta: "¿Rosalía me haces un BeReal?", una propuesta que no tarda en aceptar.

Cabe destacar que BeReal es una aplicación basada en compartir una única publicación al día, una imagen que tienes que capturar de manera instantánea y que autománticamente fotografía tanto lo que ve la cámara frontal como la exterior.

Para poder llevar a cabo su propuesta, la artista le pide a la chica de seguridad que le acerque el dispositivo móvil. Lo agarra, se coloca para sacarse un selfie y le da a enviar. "Lo he enviado", asegura ante la euforia del público por su espontáneidad y sencillez con los fans.

Al ver el nombre de usuario de quien pertenecía el móvil, decide saludar. "Hola Nuria!", exclama antes de lanzar el teléfono móvil por los aires como si de una pelota de béisbol se tratase. Incluso los seguidores de primera fila no pudieron evitar su asombro y gritaron temiendo que el dispositivo terminase en el suelo.