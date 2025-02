Gracie Abrams indica que ningún hombre "se ha acercado a lo que ha hecho" Taylor Swift para "definir la cultura pop"

Gracie Abrams se ha convertido en una de las artistas con mayor proyección del panorama internacional gracias hits como That's so true o I love you, I'm sorry. Un éxito labrado durante los últimos años gracias a sus propias producciones y al hecho de haber colaborado a nivel musical o como telonera de grandes estrellas como Olivia Rodrigo o Taylor Swift.

De hecho, su participación en la gira The Eras Tour ha sido uno de los grandes impulsos a su carrera, dado el increíble impacto que ha tenido el tour de la autora de Cruel Summer a nivel global.

La joven, de apenas 25 años, ha concedido una entrevista a la revista Cosmopolitan en la que se ha deshecho en elogios hacia la diva del pop. "Taylor es una atleta, una brillante empresaria y una escritora genial", ha indicado al medio, añadiendo que no "hay nada que se acerque a lo que ha hecho (...) por favor, señálenme a un hombre que haya estado cerca de definir la cultura pop de esta manera", en referencia al calado de su figura en todo el mundo.

Además, Gracie Abrams ha indicado que a pesar de que no "podría ser más diferente" que Taylor Swift, "ha sido genial estar en la órbita de una persona como ella". "Es un ser humano con los pies en la tierra que se toma tiempo para todos los que la rodean", ha asegurado.