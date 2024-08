Quién es Gracie Abrams, la artista en auge tras colaborar con Taylor Swift

Gracie Abrams lleva desde 2019 sobre los escenarios y siempre ha estado en el foco mediático, pero este año su repercusión ha sido aún mayor gracias a su aparición en el The Eras Tour de Taylor Swift. La estadounidense ha sido telonera de la autora de Cruel Summer y también ha aparecido para cantar su colaboración con la diva del pop, us., un single incluido en su disco The Secret of Us, que salió el pasado mes de junio de 2024.

A todo ello se ha sumado el anuncio de la correspondiente gira, que tendrá parada en Madrid en febrero de 2025. Te invitamos a conocerla con más detalle en este artículo.

Artista de familia

Gracie Abrams nació en 1999 en Los Ángeles, fruto de la relación entre la productora de televisión Katie McGrathy el director de cine J.J. Abrams, creador de la serie Lost y director de películas como Misión Imposible 3 o Star Wars: Episodio VII - El despertar de la fuerza.

Desde pequeña, la artista estadounidense mostró gran interés por dedicarse a la música, pues cuando tenía solo ocho años decidió aprender a tocar la batería. Le gustó tanto que decidió continuar su formación, descubriendo instrumentos como el ukelele, la guitarra o el piano.

Presentó su primer EPMinor en 2020, al que le siguió el EP llamado This Is What It Feels Like en noviembre de 2021. Se trata de unos trabajos donde Gracie tuvo muy presentes a los que considera sus referentes en la música, entre ellos Elvis Costello, Kate Bush, The 1975 o Taylor Swift.

Su primer álbum de estudio llegó en 2023 bajo el nombre Good Riddance y fue muy alabado tanto por el público como por la crítica, consiguiendo entrar en la lista de los 100 mejores álbumes de 2023 de la revisa Rolling Stone. Además, la revistaBillboardtambién la incluyó en su lista de los 50 mejores álbumes de 2023.

El segundo lo publicó el pasado junio de 2024 y se llama The Secret of Us. El álbum incluye sencillos como Risk, I Love You, I'm Sorry o us., su aclamada colaboración con Taylor Swift.

Ha colaborado con grandes artistas y ha sido su telonera

No todos saben que la artista estadounidense tuvo la oportunidad de ser telonera de Olivia Rodrigo en su Sour Tour de 2022. Y no sería la última vez que fuese telonera de un gran artista: también ha formado parte del The Eras Tour de Taylor Swift.

Lo ha hecho tanto como telonera como formando parte del propio repertorio del concierto. Por ejemplo, el pasado mes de junio de 2024 pudimos verla cantar a dúo con Taylor su us. dentro de la primera tanda de conciertos de su gira en Londres.

Su último álbum y su próxima gira

El último trabajo de la artista vio la luz en junio de 2024. Bajo el título de The Secret of Us, es un álbum dedicado a aquellos secretos y facetas de nuestra personalidad cuya existencia no queremos admitir, pero que todos tenemos y es necesario abrazar. El disco consta de 13 canciones, entre ellas Felt Good About You, Risk o la mencionada colaboración con Taylor Swift.

Ya hay, además, una gira anunciada. Su The Secret of Us Tour arrancará el 5 de septiembre de 2024 en la ciudad estadounidense de Portland, y pasará por el Palacio Vistalegre de Madrid el 8 y el 9 de febrero de 2025.

Una relación que no muestra en redes sociales

A nivel de vida personal, según apuntan algunas informacione, la artista estaría saliendo con el actor irlandés Paul Mescal. No obstante, ninguno de los dos lo ha hecho oficial. Han sido fotografías captadas por el medio Daily Mail y varios fans donde se les ve de la mano.