Olivia Rodrigo, Gracie Abrahams o Benson Boone: los grandes nombres del Mad Cool 2025

Entre los grandes nombres que encabezan el cartel se encuentra Olivia Rodrigo, una de las artistas más influyentes del pop contemporáneo. Con solo dos álbumes, la cantante estadounidense ha sabido capturar la atención global combinando letras introspectivas con sonidos inspirados en el rock alternativo de los 90, estableciendo un puente entre generaciones.

El legendario Iggy Pop, conocido como el "Padrino del Punk", llegará al festival con un repertorio cargado de clásicos que han definido su influyente trayectoria de más de cinco décadas. La icónica Alanis Morrisette también regresa a Madrid con su emblemático Jagged Little Pill, un álbum que marcó los años 90 y que sigue resonando como una fuente de inspiración para nuevas generaciones.

Después de más de 20 años sin tocar en la capital, Weezer llega como uno de los grandes reclamos de esta edición. Su setlist incluirá himnos del rock alternativo como Island in the Sun, Buddy Holly y Say It Ain’t So. Por su parte, Kings of Leon volverá a Mad Cool con su reciente trabajo Can We Please Have Fun, acompañado de éxitos que definieron el rock de los 2000 como Sex on Fire y Use Somebody. También destaca la presencia de Thirty Seconds to Mars, liderados por Jared y Shannon Leto, quienes presentarán su último álbum It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day, reafirmando su capacidad para reinventarse y mantenerse en la cima del rock contemporáneo.

Gracie Abrahms se suma al cartel como una de las cantautoras más prometedoras de su generación. Desde su debut en 2019, su delicada voz y letras emocionalmente cargadas han conquistado a una audiencia global. Junto a ella estará Noah Kahan, quien ha llevado el folk contemporáneo a lo más alto con una mezcla de honestidad lírica e influencias modernas. St. Vicent con su aclamado directo y su capacidad para explorar emociones humanas complejas, promete ser uno de los momentos más aplaudidos del festival.

La escena electrónica también tendrá una representación más que destacada con el regreso de Justice presentando un nuevo álbum que reafirma su contundente sonido y su impacto en las pistas de baile. Además, figuras como Benson Boone, Finneas o Royel Otis encabezan una selección de artistas emergentes que están marcando tendencia y redefiniendo la escena musical global.

Con el indiesleaze en plena reivindicación, tres de los nombres más icónicos de la escena británica marcarán el ritmo del festival: Bloc Party, rindiendo homenaje a su debut Silent Alarm, un disco esencial del indie de los 2000; Kaiser Chiefs, maestros de estribillos memorables; y The Wombats llegando con un sexto álbum que reafirma su frescura y relevancia. A esta alineación se suma Glas Animals, referentes del indie pop psicodélico. Desde Australia, JET revivirá la energía de su explosivo debut Get Born, un álbum que definió el rock de principios de milenio.

Cuatro exponentes de la música alternativa estadounidense se suman al cartel de Mad Cool 2025: Foster The People, que con éxitos como Pumped Up Kicks y Houdini se han convertido en piezas clave del pop underground; Future Islands, que traerá su inconfundible synth-pop y la energía magnética de Samuel T. Herring, presentando su cuarto álbum; Bright Eyes, el proyecto liderado por Conor Oberst, pionero en integrar el folk en la escena indie con letras que combinan crítica social y melancolía al estilo de los grandes narradores norteamericanos; y Fidlar, con su explosivo punk rock de riffs surferos perfecto para encender pogos entre el público.

Explorando las raíces musicales norteamericanas, Leon Bridges deleitará con su elegante combinación de soul clásico y contemporáneo, mientras que The Teskey Brothers ofrecerán una mezcla conmovedora de blues y soul. A su lado, Hermanos Gutiérrez aportarán un toque cinematográfico con su evocadora propuesta instrumental que transporta a paisajes nostálgicos.

El talento nacional brillará en Mad Cool 2025 con Arde Bogotá, consolidados como referentes del rock en castellano; Natalia Lacunza, una de las artistas más respetadas de su generación y Alcalá Norte, una de las revelaciones del año, reconocidos por su poderosa interpretación del postpunk melancólico.

La reivindicación y el compromiso social también estarán representados. Refused, leyendas del hardcore europeo, se despiden de los escenarios con una gira final que promete ser intensa y memorable. Residente, con su rap incisivo y letras comprometidas, llegará como un referente global de la comunidad latina, dispuesto a abrir debates sobre justicia, identidad y libertad.

Completan el cartel The Blessed Madonna, Argy, Salute, Mother Mother, Blondshell, Miss Monique, Mark Ambor -con el que hablamos en primicia en Europa FM- Luvcat, The Backseat Lovers, Dead Poet Society, Sammy Virji y mucho más.

Con esta nueva edición, Mad Cool Festival reafirma su posicionamiento como un referente musical, cultural y social clave tanto para Madrid como para España, consolidándose como una de las citas más relevantes del circuito de música internacional. Además, el festival celebra la música mientras refuerza su papel como un evento que trasciende lo artístico, contribuyendo al desarrollo cultural del futuro.

Mad Cool Festival 2025 se llevará a cabo en el recinto Iberdrola Music, un espacio ubicado en Villaverde, al sur de Madrid, que combina ocio, cultura e innovación, al mismo tiempo que se posiciona como un ejemplo de compromiso con un futuro más verde y consciente. Con más de 185.000 metros cuadrados, está diseñado para ser un referente en gestión responsable y albergar todo tipo de eventos, con el objetivo de convertirse en un centro cultural y social clave en el sur de Madrid.