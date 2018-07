Harry Styles de One Direction recibe un zapatazo en los huevos

No hay boyband en la historia a la que sus fans no les hayan tirado sujetadores o peluches al escenario. Pero las fans de One Direction van más allá y les tiran hasta sus propios zapatos.

Durante un concierto que One Direction ofreció esta semana en Glasgow, Harry Styles se sorprendió cuando en mitad de una lluvia de regalos de sus fans cayó un zapato en el escenario. Harry lo recogió y pregunto por qué sólo le habían tirado uno. Suponemos que la fan en cuestión quiso enmendar su error lanzándole el otro zapato, con tan mala suerte que lo tiró justo en su entrepierna.

El golpe derribó a Harry, que permaneció unos segundos tumbado en el suelo del escenario mientras el resto de sus compañeros hacían bromas. Finalmente se recompuso no sin antes comprobar que todo seguía en su sitio.