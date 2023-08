La hermana de Céline Dion, pesimista con su estado de salud: "No hay medicina que funcione"

Céline Dion anunció en diciembre de 2022 que sufría una rara enfermedad neurológicaincurable de nombre 'síndrome de la persona rígida'. Se trata de un trastorno del sistema nervioso central que se caracteriza por la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso del músculo. Afecta principalmente a la espina dorsal y las piernas y también puede causar espasmos musculares dolorosos.

Como consecuencia, se vio obligada a cancelar su gira de 2023 y 2024 ante la imposibilidad de moverse y poder actuar con normalidad.

Durante estos últimos meses, no ha habido más información sobre el estado de salud de la canadiense, aunque este jueves su hermana Claudette Dion ha concedido una entrevista para el medio Le Journal de Montreal y ha arrojado luz sobre el asunto.

Las previsiones de mejora son bastante reducidas y como su familia ha confirmado, "no han encontrado ninguna medicina que funcione". Aún así, ha dejado claro que "tener esperanza es importante".

"Sinceramente, creo que lo que más necesita es descansar"

La intérprete de My heart will go on está bajo atención médica constante, pero su otra hermana Linda se ha tenido que mudar con ella para que siempre esté acompañada: "Cuando llamo a Céline y está ocupada, hablo con mi hermana Linda que está con ella y me dice que está trabajando muy duro".

"Sinceramente, creo que lo que más necesita es descansar. Ella siempre va más allá y trata de ser la mejor. En un momento dado, tu corazón y tu cuerpo están tratando de decirte algo, por lo que es importante escucharlo", ha aclarado.

Todavía queda mucho camino por delante, pero tanto ella como su familia confían en que dentro de poco pueda retomar su gira.

Céline Dion canceló su tour el 26 de mayo de 2023 y lamentó "haber decepcionado a sus fans".