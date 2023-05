Céline Dion vuelve a cancelar su gira europea por su enfermedad: "Siento mucho decepcionaros a todos una vez más"

Céline Dione ha vuelto a cancelar todos los conciertos de su gira por europa en 2023 y 2024.

En diciembre de 2022 la cantante francocanadiense contó a través de un doloroso vídeo que padecía una rara enfermedad neurológica, el síndrome de la persona rígida, que le impedía llevar una vida normal, por lo que decidió tomarse un descanso temporal de los escenarios.

Medio año después de reubicar los conciertos que canceló, la artista ha vuelto a lanzar un comunicado a través de Instagram en el que, con el corazón en un puño, informaba sobre la cancelación de su gira Courage World Tour por Europa otra vez.

"Siento mucho decepcionaros a todos una vez más. Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero hacer giras puede ser muy difícil incluso cuando estás al 100 %. No es justo para vosotros seguir posponiendo los espectáculos, y aunque me rompa el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente lista para estar de vuelta en el escenario otra vez. Quiero que todos sepáis que no me voy a rendir... ¡Y no puedo esperar a veros de nuevo! Besos, Céline", ha escrito la artista.

Qué es el síndrome de la persona rígida

El síndrome de la persona rígida es un trastorno del sistema nervioso central que, según recoge la Clínica Mayo, se caracteriza por la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso del músculo. Afecta principalmente a la espina dorsal y las piernas y también puede causar espasmos musculares dolorosos.

“Con frecuencia se asocia con espasmos musculares, que pueden ser bastante severos. Estos pueden causar caídas, dolor severo y una discapacidad significativa”, apunta el doctor Emile Sami Moukheiber del Centro de Síndrome de la Persona Rígida en Johns Hopkins Medicine en una entrevista con CNN. “Las caídas por espasmos severos son muy comunes. Estos espasmos pueden ser precipitados por sobresaltos, emociones severas, clima frío”, añade el experto.

Según este experto, es habitual que las personas con síndrome de persona rígida tengan también ansiedad, "y esa ansiedad en realidad se alimenta de las dolencias físicas de la enfermedad que las personas pueden tener".