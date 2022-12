Céline Dion revela que padece una rara enfermedad neurológica que no le permite cantar

El mismo día que se cumplen 25 años de My Heart Will Go On, la canción de Céline Dion para Titanic, la propia artista ha revelado que sufre una rara enfermedad neurológica que le impide llevar una vida normal, y por la que ha tenido que cancelar su gira.

La artista lo ha hecho a través de un sincero vídeo que ha publicado en sus cuenta de Instagram, donde se puede apreciar su tristeza y sufrimiento por lo sucedio.

"Como sabéis siempre he sido un libro abierto, y, pero estoy lista ahora", ha dicho la cantante entre profundos suspiros antes de contar lo que le ocurre.

"He estado lidiando con problemas en mi salud por mucho tiempo, y está siendo muy difícil para mi hacer frente a esos retos y hablar sobre todo lo que he pasado... Me duele deciros que no estaré lista para empezar de nuevo mi tour por Europa en febrero", ha confesado la cantante.

"Recientemente he sido diagnosticada con un trastorno neurológico raro que afecta a una persona entre un millón. Todavía estamos aprendiendo acerca de esta extraña condición, pero ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo. Desafortunadamente, los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”, ha confesado.

Pero Céline también ha querido mandar un mensaje de esperanza a sus fans, señalando que está en las mejores manos y que está trabajando mucho en su recupareción para volver más fuerte que nunca.

“Tengo un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos. Todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar", ha terminado diciendo la artista entre lágrimas, además de añadir que echa mucho de menos a sus fans y verlos desde el escenario.

"Pongo el 100% en mis shows pero mi condición no me permite daros eso ahora mismo", ha explicado con la voz entrecortada, haciendo hincapié en que, si quiere volver a los escenarios, deberá concentrarse en su salud por el momento.