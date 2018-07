El hermano de Katy Perry dice que su música es "basura asquerosa"

La que probablemente sea la última cagada del año la ha protagonizado David Hudson , hermano de Katy Perry. Y es que el también cantante ha calificado vía Twitter de "basura asquerosa" la canción Get on your knees de Nicki Minaj y Ariana Grande sin saber que su hermana es una de las compositoras del tema...

"¡’Get On Your Knees’ es asquerosa! ¡No deberíamos permitir esta basura! Por favor no apoyéis o escuchéis esta música. Sed inteligente, respetaos".

Con este tuit el hermano de Katy Perry se cubría de gloria al calificar de "asquerosa" y "basura" la canción Get on you knees, de Nicki Minaj y Ariana Grande.

Poco después desapareció la publicación, seguramente porque alguien le informó de que una de las compositoras de esta canción ¡es su propia hermana!

¿Cómo se habrá tomado la cantante esta valoración?