Himar González preocupa por una foto desde el hospital

Himar González, la meteoróloga de Antena 3, ha anunciado en las redes sociales que deberá permanecer ingresada en el hospital por "una patología que se ha complicado un poco".

Además de aclarar que lo que tiene no es coronavirus, la joven ha expresado que en el centro médico la "están cuidando de maravilla" y espera que "nos veremos pronto, con más fuerza".

Su publicación preocupó a la red, donde Himar González ha hecho otra publicación para actualizar su estado de salud.

"No es la foto del año... pero para mí tiene un significado especial porque va dedicada a vosotros", ha escrito la presentadora junto con una imagen en la ventana del hospital en la que se ve su reflejo. Además, ha explicado que tras una semana se ha podido levantar "de la cama, me he calzado mis zapas y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía".

Además, Himar González ha agradecido el cariño y el apoyo que ha recibido tras su primera publicación: "Os iba leyendo poco a poco, a sorbos, dosificando mis fuerzas y vuestras calurosas palabras. Me emocionaba con vuestros abrazos envueltos en tiernas y elocuentes expresiones. Poesía para mi alma. Y para mi cuerpo".

Su mensaje acaba con un sincero "Gracias por hacerme sentir tan acompañada en cada momento. Nunca imaginé tantísimo cariño".