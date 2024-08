La historia de Álvaro Morata y Alice Campello: cuántos años llevaban, su boda y sus cuatro hijos

Álvaro Morata (31) y Alice Campello (29) han sido una de las parejas más consolidadas del mundo del fútbol.

La influencer ha sido la defensora del capitán de la selección española durante las fuertes críticas que ha recibido estos últimos tiempos. En la Eurocopa, tanto la empresaria como sus hijos estuvieron presentes en el estadio.

Alice y Morata se conocieron muy jóvenes y, durante estos ocho años que han permanecido juntos, se han casado y han tenido cuatro hijos. Primero nacieron Alessandro y Leonardo, mellizos, en el año 2018 después nació Edoardo y el año pasado Bella, la pequeña de la familia.

En su último parto, la italiana estuvo a punto de perder la vida por las complicaciones que tuvo durante el nacimiento de Bella.

Cómo se conocieron Álvaro Morata y Alice Campello

La influencer tenía solamente 21 años cuando conoció al joven futbolista. Según ha contado en varias entrevistas, fue Morata quien tuvo la iniciativa de escribirle, pero ella no le contestó.

La italiana ha contado que, durante un vuelo a Milán, se encontró al sastre que le hacía la ropa a los jugadores de la Juventus, club donde él jugando en ese momento. "Le dije: me ha escrito Álvaro Morata. Y me dijo: si le respondes, os vais a casar. Le conozco a él y te conozco a tí y os vais a enamorar". Y no se equivocó, pues durante ocho años así ha sido.

¿Por qué se han separado Álvaro Morata y Alice Campello?

En el año 2017 se dieron el "sí quiero" en una preciosa boda en Venecia donde, junto a sus familiares y amigos, pusieron el broche a su bonita relación.

Tras ocho años han decidió separarse y lo han comunicado a sus seguidores a través de sus cuentas en redes sociales.

"Álvaro y yo hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida. Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respecto de parte de ambos", ha escrito la ex modelo en una historia de su cuenta de Instagram.

"No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan", ha añadido Alice.

Y el jugador del Milán también se ha pronunciado en redes: "Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás". Y ha zanjado el texto diciendo: "Alice siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y todo lo que hemos vivido juntos ha sido increíble y un grande aprendizaje".