El historial amoroso de Miguel Bernardeau: expareja de Aitana, un verano con Greta Fernández y los rumores con Ester Expósito

El corazón de Miguel Bernardeau es un pozo de secretos. A diferencia de otras celebridades, su estrategia ha sido el silencio y prefiere que sus conquistas sentimentales permanezcan en segundo plano.

Saltó a la fama en 2018 gracias a la serie Élite y ahí sus fans empezaron a interesarse por sus parejas. Han pasado seis años y la única pareja oficial que se le conoce fue Aitana, con la que estuvo saliendo durante cuatro años. Más allá de ella, se han rumoreado varias historias de amor con otras compañeras de profesión, que él nunca ha desmentido.

Repasamos el historial amoroso de Miguel Bernardeau.

Aitana, una relación de cuatro años y una serie en común

El hijo de Ana Duato y Aitana formaron una de las parejas más bonitas de los últimos años y comenzó gracias a su popular papel en Élite, en 2018. "Yo vi Élite y quise que me escribiese, porque yo era muy orgullosa y no quería hacerlo yo, vaya tontería", contó Aitana en una entrevista con Vanity Fair.

La cantante se las ingenió para buscar la forma de llamar la atención y publicó un storieasegurando que le había "encantado" la serie. "Tenía 19 años, soy muy joven, pero ahí era todavía más. Un poco infantil y nada, de repente me dijo: ‘Muchas gracias’. Empezamos a ser amigos hasta que bueno... pasó algo más", contó la intérprete.

Hasta agosto de 2019, la parejita mantuvo la relación en secreto, pero eran muchos los que ya sospechaban que estaban juntos. Hacían viajes, no dejaban de compartir imágenes a solas en redes sociales...

"Houstiton, tenemos un problemita", publicó la cantante y el actor respondió con una foto similar en redes: "Qué problemita?". Era la confirmación que sus seguidores esperaban leer. Aitana y Miguel eran novios oficialmente.

Su historia de amor culminaba con su primer proyecto profesional juntos, la serie La última que vio la luz a finales de 2022. Interpretaban a un aspirante a boxeador y una cantante en sus inicios que se enamoraban. En su entrevista conjunta en Vanity Fair, Miguel reconocía que había sido sencillo trabajar con ella y "se había enamorado más todavía".

"Yo pensaba que iba a ser difícil para mí, no por discutir o no, sino porque al final trabajar con tu pareja... Nunca lo había hecho, pero me ha parecido una experiencia preciosa", aseguró Bernardeau sobre el rodaje en el que no hubo lugar a discusión.

Aitana y Miguel Bernardeau

Una cosa es lo que pasa en casa y otra, lo que pasa en los proyectos. "Dentro del trabajo somos compañeros, y con compañeros nunca te peleas, porque no sería apropiado", respondió ella.

A las pocas semanas del lanzamiento, saltaba la noticia: Aitana y Miguel habían roto. No se conocieron los motivos ni la fecha exacta, sin embargo, se sospechaba que había ocurrido antes del estreno de la serie. Según varios medios, se separaron por cuestiones laborales y otros apuntaban a que se habría debido a una tercera persona (Sebastián Yatra).

La cantante dejó ver a mediados de 2023, en su single 2 Extraños que el hijo de Ana Duato y ella ya no tenían relación ni hablaban.

Su 'amor de verano' con Greta Fernández

Aitana y Miguel rompieron a finales de 2022 y no fue hasta verano de 2023 cuando los medios se fijaron en una posible relación del actor: la actriz Greta Fernández, de la que era muy amiga.

Fue la revista Diez Minutos la que compartió unas fotografías en las que se podía ver al madrileño disfrutando de unas vacaciones con Greta en Ibiza. Él veranea allí todos los años porque sus padres tienen casa en la isla. La hija de Eduard Fernández pasó unos días junto a él, no se sabía si en calidad de amigos o más. Tiene una excelente relación con María, la hermana de Miguel.

Unos meses más tarde, el hijo de Ana Duato y la actriz se volvieron virales de nuevo y los rumores de romance estallaron una vez más. Ella publicó un selfie junto al actor y a su hermana María Bernardeau y un corazón blanco.

Greta Fernández junto a Miguel y María Bernardeau

A mediados de noviembre, Greta rompía su silencio y desmentía el supuesto romance, explicando que "estaba soltera y feliz de momento". "Parece que cuesta creer que pueda haber amistad entre un hombre y una mujer en estos momentos. Cada vez que lo decimos parece que mentimos, pero somos amigos, amigos", señalaba.

Volvimos a sospechar de ellos el 12 de diciembre, justo el día en el que él celebraba sus 27 cumpleaños. La actriz subió una foto con él en blanco y negro en la que él salía sin camiseta y ella en bikini o sujetador deportivo.

"Feliz día al más bonito. T' estimo (te quiero)", escribió junto al emoticono de un corazón.

Felicitación Greta Fernández a Miguel Bernardeau

Ni Miguel ni Greta confirmaron en ningún momento que estaban saliendo. Fans y medios han sostenido con mucha fuerza la teoría. ¿Verdad o rumor?

Una 'historia exprés' con Ester Expósito

Las rotativas se volvieron a encender hace poco más de una semana cuando empezó a circular su posible romance con Ester Expósito , con la que había compartido pantalla en Élite. La actriz acababa de terminar su relación con el uruguayo Nico Furtado después de dos años.

Miguel y Ester son grandes amigos, no es ningún secreto, pero según varios testigos, se habrían acercado mucho al haber sido vistos en diversas ocasiones besándose por pubs de Madrid. No hay pruebas de ello, eso sí.

El ex de Aitana se mojó y aclaró qué sucede entre ellos. Comenzó señalando que "no habla de su vida privada" y poco después quiso dar más información. "Somos amigos desde hace mucho tiempo. Sí. Yo es que en mi vida privada no voy a confirmar ni negar nada, es entrar en una rueda de medios que no me apetece", afirmó Miguel.

Como decíamos al principio, a excepción de Aitana, Miguel Bernardeau no se ha pronunciado sobre ninguna pareja.