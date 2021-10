Las impactantes imágenes de Shannen Doherty durante su tratamiento contra el cáncer de mama

Shannen Doherty quiere que deje de haber tabús sobre el cáncer. Muchos enfermos deciden aislarse durante el tratamiento para no generar comentarios o acaparar miradas, una actitud que deja entrever una vergüenza que no deberían sentir. En el polo opuesto están los tertulianos que hablan del cáncer como una "batalla" o "lucha", poniendo al enfermo en una posición de combate tremendamente injusta, porque curarse de una enfermedad así no depende ni de uno mismo ni del entusiasmo que le pongas.

La actriz de Embrujadas nunca ha ocultado lo difícil que ha sido enfrentarse a una enfermedad tan complicada. En numerosas ocasiones ha compartido con sus seguidores en las redes sociales la angustia de no saber si saldrá adelante, una realidad que golpea sus pensamientos día tras día.

En su última publicación de Instagram y con motivo del mes de concienciación sobre el cáncer de mama, Doherty ha compartido dos crudas imágenes que nos acercan al día a día de un paciente en pleno tratamiento. En una aparece con un algodón en la nariz, taponando una hemorragia, y en otra tumbada sobre la cama con evidente malestar.

"Para el mes de concientización sobre el cáncer de mama, me gustaría compartir más sobre mi propio viaje personal desde mi primer diagnóstico hasta mi segundo. ¿Es todo bonito? NO, pero es sincero y mi esperanza al compartirlo es que todos seamos más educados y estemos más familiarizados con el cáncer", escribe la intérprete, que pretende animar a la gente a hacerse mamografías y chequeos regulares. "Hay que superar el miedo y afrontar lo que puede estar frente a ti".

Doherty enumera la cantidad de tratamientos a los que se ha tenido que someter para frenar la evolución de la enfermedad, con la que lleva viviendo ya siete años.

"En 2015 me diagnosticaron cáncer de mama. Me sometí a una mastectomía e hice quimioterapia y radiación. Tuve muchas hemorragias nasales por la quimioterapia. No estoy seguro si alguno de vosotros experimentó esto. Yo también estaba más que cansada. Me animé poniéndome un divertido pijama que me regaló mi amiga Kristy. ¿De verdad me animaron? ¡¡Sí!! Jajaja. Me veía ridícula y en esa ridiculez, pude reírme de mí misma. Encontrar el humor me ayudó a superar lo que parecía imposible. Espero que todos encontremos el humor en lo imposible", termina.

Actualmente, la actriz se encuentra recuperada de su última recaída y en su Instagram la vemos compartir inspiradoras reflexiones. "Muy agradecida por cada día. Me despierto sintiéndome bendecida por estar aquí. Que estoy prosperando. Que estoy rodeada de seres queridos que continúan enriqueciendo mi vida y agradecida por todos vosotros que compartís su amor e historias conmigo", escribió en uno de sus últimos post.