El inspirador discurso de Lola Indigo sobre la aceptación de su cuerpo tras sufrir problemas de dismorfia

Pasó de ser desconocida para el público a llenar estadios con su música y protagonizar anuncios y spots publicitarios. Casi siete años de popularidad que no han sido un camino fácil para Lola Índigo.

La cantante ha tenido que hacer trabajo personal para que las opiniones ajenas sobre su cuerpo no le afecten, una experiencia que ha querido compartir con sus fans en uno de sus últimos conciertos.

"Hay una cosa que se llama dismorfia, que pasa mucho, y es cuando empiezas a distorsionar tu imagen de tu cuerpo por lo que dicen los demás, por lo que ves en redes sociales, por lo que ves en televisión. Especialmente cuando estas completamente expuesto a la gente, y tu imagen está continuamente en vallas publicitarias de ropa interior, o bikinis, revistas y un montón de cosas, empiezas a distorsionar la imagen de ti misma", empezaba la cantante.

Estos constantes imputs sobre los cánones de belleza establecidos, unidos a desafortunadas las críticas por no cumplirlos, hicieron mella en la artista. La mayoría de estos comentarios se vertían en X -el antiguo Twitter-, una plataforma que Mimi decidió eliminar de su teléfono para que no le afectasen.

"Tener que leer según qué cosas en redes sociales... Pasé una mala época y dije '¿sabes qué?' voy a borrar esta red social de mierda, no quiero leer nada más sobre mi cuerpo porque yo siempre he sido muy feliz con lo que soy, y creo que todos lo tenemos que ser", afirmaba antes de explicar que también ha sido cuestionada por sus estilismos en los shows.

"Entonces cuando me dicen 'wow, enseñas mucho en los conciertos'. Sí, ¿sabes por qué? Porque me ha costado muchísimo quererme, me ha costado muchísimo aceptarme, he tenido que hacer un trabajo que me ha llevado años", recordaba.

Unas palabras que han servido de ejemplo de superación y referencia para muchos seguidores, que han aplaudido no solo la valentía de la cantante por abrirse con su público, sino la importancia del trasfondo de su experiencia personal.

"Siento que es muy importante, sobre todo para las peques, ver cómo una persona que admiras le pasan cosas que a ti también te pueden pasar y lo explica y anima a trabar en ello", comentaba una usuaria.