OOPS.. I DID IT AGAIN!

Acusan a Britney Spears de usar Photoshop en su nueva sesión de fotos

Después de la polémica que se desató con la portada que protagonizó para Women's Health, Britney Spears vuelve a ser acusada de pasarse con el Photoshop. En esta ocasión es debido a las fotografías donde la cantante luce los modelos de su propia línea de lencería, Intimate Britney Spears.

@europa_fm | Barcelona | 04/02/2015