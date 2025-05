Qué le ha pasado a Àngel Llàcer en el brazo: "Estaba haciendo twerking..."

Después de un gran golpe de salud que lo mantuvo alejado de Tu cara me suena durante el tramo final de la onceava temporada, Àngel LLàcer ha vuelto a asustar en la cuarta gala de la doceava edición del programa de imitaciones, aunque esta vez de una manera mucho más leve.

Resulta que el miembro del jurado ha aparecido en la emisión con un cabestrillo. Él mismo ha desvelado lo que le ha ocurrido al comienzo del programa, cuando Manel Fuentes le ha preguntado al respecto.

"Es que se me va la cabeza... Se me va la cabeza y me creo que soy joven. Yo creo que soy joven, y ni soy joven, ni estoy bien", ha comenzado a explicar Llàcer. El resultado de su locura ha sido un brazo roto. Todo comenzó "haciendo twerking encima de una silla", tal y como ha contado él mismo. "Estaba ahí 'tacatacataca', giró la silla y caí. Me he roto el radio, eh", ha detallado el televisivo.

Parece que esto ocurrió durante la grabación del programa Congelados, tal y como informa Blupper, por lo que este estrepitoso accidente podría acabar emitiéndose.

La enfermedad por la que Àngel Llàcer casi muere

Este accidente poco tiene que ver con la gravedad de la enfermedad que casi le cuesta la vida a Àngel Llàcer en 2024. "Cogí una bacteria en Vietnam. Yo me lo comía todo. Cuando fui de Vietnam a Tailandia tuve vómitos y diarreas, me pusieron antibióticos, lo superé y seguí. Vine y nunca más me miré", relató en El Hormiguero.

"Me despedí de mis seres queridos, no quería irme sin decir adiós. Le dije a mis padres: 'Me voy satisfecho, no sufráis'", explicó sobre el delicado momento que vivió. Llàcer contrajo la bacteria Shigella, que le provocó una infección intestinal llamada shigelosis. "Sufrí una fascitis necrotizante, que derivó en cuatro operaciones en la pierna y catorce días de UCI", dijo.

Al final, todo acabó bien y Tu cara me suena vuelve a contar con él en su nueva temporada como el aclamado presidente del jurado... aunque sea con un brazo roto.