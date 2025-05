Quién es Juan Betancourt, el modelo, actor e influencer cubano

El modelo, actor e influencer cubano Juan Betancourt se ha convertido en uno de los rostros más conocidos en la industria de la moda y el entretenimiento en nuestro país, demostrando que no hay reto que se le ponga por delante.

Durante sus primeros años en España, a donde llegó de su Cuba natal en 2018, el rostro de Juan Betancourt siempre había estado relacionado con la industria de la moda, donde se convirtió en uno de los modelos más codiciados por los diseñadores.

Sin embargo, el habanero también ha mostrado sus dotes en otras disciplinas como la interpretación o como colaborador televisivo, además de ser uno de los influencers más seguidos en redes sociales.

De Cuba a posar en todo el mundo

Juan Betancourt pasó gran parte de su juventud en la ciudad cubana de La Habana, donde vivió desde su nacimiento en nació el 22 de septiembre de 1990 hasta cumplir los 18 años, momento en el que decidió abandonar la isla para recalar en España. De hecho, tal es su vínculo con nuestro país que en 2014 consiguió la nacionalidad española.

Su atractivo le abrió las puertas de las pasarelas de Barcelona, donde Juan comenzó su carrera como modelo, despuntando dentro del sector. Una popularidad que ha llevado a Juan Betancourt a trabajar con diseñadores de moda y marcas internacionales de la talla de Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier, Ralph Lauren, o Tommy Hilfiger. Unos focos que posteriormente incluso le llevaron a posar para revistas como ForbesMagazine, Vanity Fair, Vogue Spain o Men's Health, siendo portada tres veces de la publicación.

Incursión en la interpretación

Su desparpajo ante las cámaras ha hecho que Juan Betancourt haya formado parte del elenco de dos películas hasta la fecha, ambas producidas en nuestro país: Desalia, la película (C), en 2017, y Las leyes de la termodinámica, en 2018.

En el caso del primer cortometraje, el cubano se puso bajo las órdenes del director Ernesto Sevilla para interpretar a un galán de crucero, mientras que en la comedia romántica Las leyes de la termodinámica trabajó bajo la dirección del ganador de varios premios Goya, Mateo Gil.

También participa en dos capítulos de la segunda temporada de Toy Boy, la serie de Atresmedia que acaba de llegar a Netflix.

A por todas en El Desafío

Su personalidad intrépida y su pasión por los deportes hicieron que no dudase en participar en 2022 en El Desafío, donde demostró su gran forma física.

"Es un formato que me ha llamado mucho la atención desde la primera edición cuando participó un amigo mío, Jorge Brazález. Me encantan los deportes, los desafíos… Además, vengo de Cuba. Salí de mi país con 18 años y desde entonces he tenido que ir enfrentándome a muchas cosas, pero este va a ser uno de los mayores desafíos de mi vida. Vengo con mucha ilusión”, indicó en la presentación.

Su relación con Paula Badosa

El modelo mantuvo una relación sentimental con la tenista española Paula Badosa entre los años 2021 y 2023, siendo una de las parejas de moda en ese momento y causando una gran intriga las posteriores fotografías de la tenista con su compañero de profesión Stéfanos Tsitsipás.

A pesar de la ruptura, el modelo se mostró alegre con la nueva vida que de su expareja, declarando ante la presa sus sensaciones. "Me alegro mucho. Yo le deseo lo mejor", añadiendo que le encantaba la pareja que formaban los dos maestros de la raqueta.