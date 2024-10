James Blunt somete a la democracia de sus fans su cambio de nombre

El cantante James Blunt ha lanzado esta atrevida propuesta a su fans de cara al relanzamiento de Back to Bedlam con motivo del 20 aniversario del álbum, el disco que llevó al británico a lo más alto de las listas de éxitos.

Relanza 'Back to Bedlam'

El cantante James Blunt ha conseguido acaparar los focos de la actualidad musical con su última propuesta. El británico está apunto de relanzar el próximo 11 de octubre Back to Bedlam con motivo del 20 aniversario del álbum, el disco con el que alcanzó la cima de las listas de éxitos en 2004, y ha lanzado una atrevida propuesta a sus fans.

"Mi nombre es James Blunt y tienes el poder de joder mi vida absolutamente", ha explicado en un vídeo colgado en sus redes sociales en el que explica cuál es el reto al que emplaza a sus seguidores con motivo de este hito musical.

Recordando que ese fue un proyecto que le ha "hecho consisténtemente rico durante los últimos 20 años", el artista busca devolver el favor a su "adorado público si Back to Bedlam vuelve a entrar en las listas como número 1".

"Cambiaré mi nombre legalmente", ha asegurado como forma de animar su fans a que le ayuden a volver a alcanzar el éxito musical cosechado hace dos décadas, un hecho que, como ha indicado, está "entaremente" en las manos de su comunidad.

"Me han llamado muchas cosas en mi vida", ha recordado con ironía el autor de You are beautiful. "El hombre más odiado del pop, molesto, James Beige...".

"Dejaré que la gente decida, pero si no llega al número uno, no cambiaré mi nombre", ha anticipado, aunque también ha aprovechado para recordar que se trata del "momento democrático más importante del año".