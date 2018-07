Embarazosa actuación de Jason Derulo en la conferencia Ubisoft E3

Jason Derulo ha protagonizado uno de los momentos más embarazosos de la conferencia de prensa Ubisoft E3 2015, uno de los actos más importantes en cuanto a videojuegos se refiere. En E3 se presentan las novedades más destacadas del mercado de los videojuegos, y en esta ocasión le tocaba el turno a las nuevas entregas de Assassin's Creed, Ghost Recon, Rainbow Six o The Division.

Uno de los lanzamientos más musicales es Just Dance 2016, donde la agilidad en la pista de baile es clave para ganar a tu adversario. Es una de las sagas de baile más exitosas, ya que va dirigido a un público amplio, y que llegará a nuestras consolas en octubre con nuevas canciones. Entre ellas, Hey Mama de David Guetta, All about that bass de Meghan Trainor, Uptown funk de Mark Ronson, Animals de Martin Garrix o Want to want me, de Jason Derulo. Y con la intención de presentar Just Dance 2016, Jason Derulo fue el invitado estrella... o estrellado.

Mientras que algunos tuiteros que seguían la conferencia mostraban su decepción, la actuación ya era carne de cañón para los titulares de algunos portales: "Jason Derulo hace sangrar los oídos de los asistentes a la Ubisoft E3 Press Conference". Juzga tú mism@...