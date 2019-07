Jennifer Lopez muestra sus peores momentos detrás del escenario: "no estoy feliz contenta conmigo misma"

La cantante ha publicado un vídeo en su canal de Youtube que recoge los mejores y peores momentos de Jennifer Lopez detrás de los escenarios de su gira 'It's My Party'.

Jennifer Lopez también pasa por momentos difíciles, aunque siempre la veamos espléndida en los conciertos y apariciones televisivas. La cantante ha querido mostrar ese lado más humano en su canal de Youtube, donde ha creado un espacio para que sus fans se encuentren y formen su comunidad.

J.Lo ha publicado lo que parece el capítulo 1 de una serie de vídeos en los que vemos qué sucede entre bastidores de la gira 'It's My Party'.

En las imágenes de este primer capítulo vemos a Jennifer Lopez usando una mascarilla de oxígeno mientras se concentra poco antes de salir al escenario. También vemos ensayos previos, pruebas de vestuario, a los bailarines... Y los bajones después de la actuación. "No estoy contenta conmigo misma", dice entre lágrimas en el minuto 6:25.

"¡Tu voz fue la mejor que he escuchado! Cuando sostuviste esa nota, ¿estás bromeando? ... No ves lo genial que eres. Realmente no tienes idea", le contesta su pareja Alex Rodríguez, que no se separa de ella.

Sin embargo, también hay tiempo para bromas, momentos con ssu hijos y por supuesto... ¡Para verla brillar sobre el escenario!, ¡menudo poder tiene J.Lo!