Un año más, el concierto Jingle Ball ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad cargado de música, buen rollo y mucho amor. Los ídolos adolescentes, Justin Bieber y One Direction compartieron escenario causando auténtica sensación entre el público, así como Taylor Swift, que aparte de coronarse como la reina de la noche se hizo con todas las miradas por compartir backstage con su recién estrenado novio, Harry Styles .

Como manda la tradición, la Navidad no empieza hasta la celebración del concierto Jingle Ball. Este año, el buen rollito de lo más jóvenes ha inundado su escenario con protagonistas de lujo como Justin Bieber, The Wanted, Bruno Mars, Rita Ora y los chicos de One Direction quienes, una vez más, causaron auténtica sensación sobre el escenario. Pero esta vez, se convirtieron en protagonistas de la noche por un motivo más…

Y es que Zayn Malik, Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horan vivieron en sus propias carnes, gracias a su compañero Harry Styles, cómo los medios les siguieron más que nunca la pista para captar la instantánea de ellos junto a Taylor Swift, novia de Harry, y otra de las asistentes a la ceremonia, con la que sus compañeros no se llevan nada, pero que nada bien.

Pero no todo quedó ahí. Los Jingle Ball también se celebraron en Miami y en Londres. Allí pudimos ver a Enrique Iglesias acompañado por su chica, Anna Kournikova, la polifacética Kesha, Rita Ora y a Justin Bieber que se quedó con ganas de más en Nueva York y volvió a darlo todo horas después en la súper 'party' organizada.

MIRA ALGUNA DE LAS ACTUACIONES:

One Direction

Bruno Mars

Rita Ora

Conor Maynard

The Script