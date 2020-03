Joe Jonas habla sobre su experiencia sexual más salvaje

El mediano de los Jonas Brothers ha explicado la aventura sexual más atrevida que ha tenido. Joe Jonas ha confesado que le encantó practicar sadomasoquismo y que se inspiró en esta experiencia para escribir la canción, Be Mean .

LE INSPIRÓ PARA 'BE MEAN'

Joe Jonas ya no se corta ni un pelo y cada vez es más explícito cuando habla de su vida privada y de sus relaciones. Hace un tiempo, el artista confesó que llegó a destrozar una habitación buscando un condón y que durante 7 días seguidos estuvo viendo porno. También lo hemos visto con una actitud muy atrevida en el vídeo Body Moves de DNCE, el grupo del que forma parte junto a Cole Whittle, JinJoo Lee y Jack Lawless.

Ahora, en una entrevista para PrideSource, el mediano de los Jonas Brothers ha explicado su relación sexual más salvaje, una experiencia de sadomasoquismo, que le inspiró para crear Be Mean, su último tema. "Escribí sobre mí y alguien con quien me estaba poniendo salvaje. Quizás nos pusimos algunos disfraces, tú sabes, nos pusimos un poco locos. Es una canción divertida, espero que la gente pueda divertirse con ella y aprender".

Asimismo, Joe Jonas, que no ha dicho con quién vivió esa aventura en la cama, siente que es libre para hablar de esto y opina que "todo el mundo debería intentar un poco de cosas nuevas". Además, también ha confesado que es "divertido cuando metes algo de látigos y cuero y cualquier cosa que te guste –un poco de sadomasoquismo- en la habitación".