Jorge González carga contra el jurado del Benidorm Fest: "Me dejó fuera de combate"

Jorge González no disimula su enfado con el jurado del Benidorm Fest por la poca puntuación que le dieron en la final. El intérprete de Caliente arrasó entre el voto demoscópico y el televoto , pero los expertos consideraron que su actuación no merecía estar en lo alto de la clasificación. Casi una semana después, ha cargado con dureza contra sus miembros.

¡Zorra a Eurovisión!

El pasado sábado vivimos una final del Benidorm Fest muy intensa, que terminó con Nebulossa coronándose como la estrella con su reivindicativa y feminista candidatura. El segundo fue el tinerfeño st. Pedro, seguido de Angy Férnandez y Jorge González cerrando el Top 4.

La actuación de Caliente fue una de las que más gustó a los espectadores, logrando la máxima puntuación del jurado demoscópico y la segunda mejor para el televoto. Parecía que podía llegar a Malmö (Suecia), pero la votación del jurado profesional hundió por completo sus expectativas al dejarlo en quinto lugar.

Más allá de asumir los resultados, el artista ha concedido una entrevista para 20 minutos y ha cargado con dureza contra el jurado por sus decisiones, argumentando que "no las entendió". "Beatriz Luengo, que fue la portavoz del jurado, dijo que se iba a valorar el conjunto y no fue así", ha explicado.

Jorge "no se sintió del todo valorado" porque no se tuvo en cuenta el resultado del voto demoscópico y el televoto, donde "obtuvieron casi el 90% del total". "Una puntuación que daba igual porque el jurado me dejó fuera de combate", ha zanjado.

"Siento pena porque teníamos mucha ilusión de vivir esta experiencia, y rabia porque de alguna manera, aun contando con mucho apoyo del público, el jurado no nos dejó seguir jugando en la final", ha insistido. El balance que hace es positivo y ha adelantado que le han invitado a actuar en America's Got Talent.

Ha denunciado ataques de odio

Además, González ha reconocido que se sintió muy acosado por la audiencia: "Se han traspasado muchas líneas rojas y he tenido que poner alguna que otra denuncia por los ataques de odio y racismo tan graves que he recibido".

Incluso una de las expresiones que más le ha dolido ha sido 'gitano maricón': "Muchas veces esas palabras hayan sido escritas por personas del mismo colectivo".

¿Quiénes son los bailarines de Jorge González? Conoce sus compañeros en el Benidorm Fest 2024