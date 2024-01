Juan Ortega habla por primera vez del plantón en su boda a Carmen Otte

El entorno de Carmen Otte cree que Juan Ortega decidió no casarse por la existencia de una tercera persona | antena3.com

Un plantón a última hora que acaparó horas de tertulia y un sinfín de titulares. Que el torero Juan Ortega cancelase su boda cuando solo faltaba una hora para que se celebrase supuso un doloroso trance para la novia, Carmen Otte Alba, para su entorno y todos los invitados. Muchos de ellos ya se habían desplazado a la iglesia de Jerez de la Frontera donde iba a tener lugar el enlace, el pasado 2 de diciembre.

Un mes después de aquello, el matador de toros se ha sentado a charlar con Carlos Herrera, a quien ha explicado los pormenores de su decisión. Se había especulado mucho sobre los motivos que le habían llevado a cancelar la boda, incluyendo terceras personas, algo que nunca llegaron a confirmar. Carmen y Juan llevaban 10 años juntos.

"La única verdad de lo que pasó es que Carmen y yo nos queremos mucho. Teníamos una relación muy buena y venía arrastrando una serie de dudas que no fui capaz de resolver", aseguraba Ortega, que desmiente que tomase la decisión sin meditarla. "No quería traicionar a Carmen ni a mí mismo (...) pero no fue producto de un arrebato ni de un calentón", mantiene.

Asegura que entiende el dolor que ha causado a la que había sido su pareja durante tanto tiempo. "Siempre encontrábamos el motivo para seguir luchando por la relación y al final te vas metiendo te vas metiendo... y cuando quieres dar cuenta tienes al toro debajo de la cama", explicaba después de asegurar que asumía las consecuencias. De hecho, se contó en aquel momento que el novio a la fuga se haría cargo de los gastos económicos derivados de la cancelación.

Las informaciones que se dieron sobre su manera de comunicar que no caminaría hacia el altar fueron varias, pero la primera que recibió la llamada de Juan Ortega fue su novia Carmen. No llamó "ni a mi padre, ni al sacerdote como se ha dicho". Una conversación "muy dura" que todavía le pesa. "Me duele haberle hecho daño", afirma.