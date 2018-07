Juega a los Sims con Katy Perry

Si eres fan de Katy Perry y además estás viciado a Los Sims estás de enhorabuena, el famoso juego de Electronic Arts lanza una Edición Coleccionista de su última expansión 'Salto a la fama' completamente dedicada a la cantante en la que se pueden obtener contenidos descargables como su guitarra, su infinidad de peinados de colores, sus vestidos, imágenes que recrean la puesta en escena de sus conciertos y un póster exclusivo.

En 'Salto a la fama', que saldrá a la venta el 8 de marzo, puedes convertir a tu Sim en famoso, ya sea mago, DJ, acróbata o cantante, como Katy Perry. La intérprete de éxitos como California gurls o Firework está muy contenta con el resultado: "Es genial ver el escenario de las actuaciones decorado exactamente igual que en mi 'Tour California Dreams', han incluido hasta las imágenes de nubes de algodón de mi videoclip. Siempre me ha gustado imaginarme como un dibujo animado y ahora soy un Sim".

Además, el video promocional del juego cuenta con la canción The one that got away recrea un videoclip en el que se va alternando una historia entre dos Sims con imágenes de la cantante convertida en Sim actuando en una réplica exacta de su escenario en el Tour de California Dreams.