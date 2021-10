Justin Bieber se lanza al negocio de la marihuanna con paquetes de porros ya liados

Justin Bieber sorprende (o no) a todos con su entrada en el negocio del cannabis. Una noticia que tampoco debería llamar tanto la atención cuando la legalización de la marihuana se extiende a pasos agigantados en todo el mundo. De hecho, en Estados Unidos ya hay ocho estados que la han legalizado, tanto en su uso medicinal como recreativo.

Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon, Washington y Washington DC encabezan una lista que empezó Colorado en 2017, el primero en legalizar la venta legal de la marihuana con fines lúdicos.

La inversión del cantante consistirá en ofrecer unos porros que ya vendrían liados a través de una asociación con la compañía de marihuana Palms. El paquete contendrá siete cigarrillos al precio de 32 dólares y se venderán en Nevada y California. Por cierto, ¿adivinan cuál será su nombre? Peaches, así es como Justin ha bautizado su propia marca de porros.

La estrella pop nunca ha escondido su relación con la marihuana y lo de nombrarlos Peaches, tampoco es que sea una casualidad. Justin Bieber dijo que hace referencia a estrofa de la canción de su reciente álbum, Justice.

En su estribillo, canta: "I got my peaches out in Georgia. I get my weed from California", lo que traducido sería “Tengo mis melocotones en Georgia. Consigo mi hierba en California”. El joven ya ha reconocido, en varias oportunidades, que probó la hierba siendo muy pequeño, con 12 o 13 años.

Cada vez son más los famosos que no se esconden y se atreven a invertir en el mercado de la marihuana. Los famosos se adentran cada vez más en el sector del cannabis. Jay-Z, Martha Stewart y Rosario Dawson participan en la manufacturación de diversos productos derivados del cannabis.