De compras con Justin Bieber: se gasta 1.000 dólares en esta tienda de marihuana

Después de su viaje a Las Vegas para acudir a la fiesta de lanzamiento del tequila 818 de Kendall Jenner, Justin Bieber viajó a Los Ángeles y visitó una tienda conocida con el nombre Wonderbrett, especializada en cannabis y sus variantes.

Así es la tienda.

Justin Bieber siempre ha sido uno de los artistas que más ha dado de hablar respecto a las drogas y más aún cuando se estrenó su documental, Seasons, en el que revelaba secretos de su vida y confesaba la adicción que tuvo a determinadas sustancias y los malos momentos que pasó por su consumo habitual. "La primera vez que fumé hierba fue en mi patio trasero, me drogué mucho. Luego me di cuenta de que me gustaba la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar marihuana y luego empecé a fumar durante un tiempo".

Su mujer Hailey fue un gran apoyo para el cantante de Sorry a la hora de superar su problema con este tipo de sustancias. De hecho, ella le aseguró que no le daría otra oportunidad si él se introducía en las drogas de nuevo.

La compra de Justin Bieber

En esta ocasión no sabemos qué compró exactamente en la tienda de Los Ángeles, sin embargo, sí que sabemos que estuvo menos de media hora dentro, unos 20 minutos, y se gastó 1.000 dólares. Así, muchos intuyen que probablemente decidiese comprar diferentes tipos de productos comestibles de cannabis y una variedad de sabores como el melocotón, según ha revelado la revista Page Six.

En este tipo de tiendas no se vende únicamente marihuana para fumar, también productos con el componente CBD, que se utiliza para tratar la ansiedad, el insomnio o incluso la epilepsia. Además, se venden también accesorios como pipas y vapeadores.

La prensa local preguntó al dueño de la tienda cómo había sido atender a la estrella musical y este aseguró que Justin fue muy amable y que estaba realmente interesado en todos los productos y en los beneficios de cada una de las sustancias de la tienda.