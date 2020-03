Justin Bieber se tatúa una cruz en la cara

UNA MARCA PEQUEÑA CERCA DEL OJO

El cantante no para de regalarnos cambios de look, no hay fin de semana que no tengamos una selfie de Justin Bieber con algo que nos llame la atención. Si el fin de semana pasado os contábamos que el cantante de Sorry y Love Yourself se había cortado las rastas, ahora es una pequeña marca en su cara lo que ha hecho saltar las alarmas entre sus fans. ¿Qué tiene Justin al lado del ojo?