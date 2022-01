Kanye West y Julia Fox confirman su relación con unas provocativas fotografías

¡Año nuevo, vida nueva! La entrada de 2022 es perfecta para proponerte cambiar aquello que no funciona en tu vida y parece que, casi un año después de su separación, Kanye West ya piensa en olvidar a su exmujer, Kim Kardashian.

El rapero, que hace apenas unas semanas lanzaba un mensaje para la empresaria diciéndole que volverían a estar juntos porque "así lo quería Dios" —mientras ella da rienda suelta a su romance con Pete Davidson—, ha dejado a un lado los intentos de reconciliación y se ha lanzado a los brazos de un nuevo amor.

La nueva novia de West no es otra que la actriz Julia Fox, con la que se ha dejado ver durante una de sus citas en Nueva York. ¡Y parece que la cosa va muy en serio! El cantante y la italoestadounidense acaban de protagonizar su primer reportaje juntos, con unas imágenes muy picantes que incluyen hasta su primer beso y los detalles de cómo se conocieron... ¡hace apenas ocho días!

En esta sesión de fotos, publicada en la revista Interview, la pareja da rienda suelta a la pasión inicial de su relación, desde besos hasta una imagen muy ardiente de ambos abrazados en el suelo de la sala, que no han pasado desapercibidas a ojos de los espectadores. Eso sí, no sabemos muy bien cómo le habrán sentado estas fotos de Kim Kardashian que, al contrario que Kanye, ha tratado de llevar su nueva relación en la más estricta confidencialidad.

El reportaje incluye además una pequeña entrevista con Julia Fox, a la que conocemos por su paso en películas como Diamantes en bruto, junto a Adam Sandler, o Ni un paso en falso. En su conversación con la revista Interview, la intérprete, de 31 años —13 años menos que West—no ha dudado en dar detalles de cómo conoció al rapero y de la evolución de su relación tras sus primeras citas.

Ella misma ha explicado que West y ella se conocieron por casualidad la pasada Nochevieja en Miami y que, desde entonces, no se han separado. De hecho, volaron juntos a Nueva York desde allí, donde fueron fotografiados por los paparazzis. Unas imágenes que han dado la vuelta al mundo.

Kanye West y Julia Fox // GTRES

“La conexión fue instantánea. Resulta muy divertido rodearse de su energía. Nos hizo reír y bailar tanto a mis amigos como a mí toda la noche”, destacaba la actriz sobre la noche en que conoció a su nueva pareja.

Tras la sesión de fotos conjunta, realizada en un hotel de Nueva York, el rapero sorprendió a la actriz llenando toda una suite de ropa de lujo para Fox: “Después de la cena, me tenía preparada una sorpresa. O sea, todavía estoy en estado de ‘shock’. Tenía toda una suite de hotel llena de ropa. Era el sueño de toda niña hecho realidad. Me sentí como Cenicienta. No sé cómo lo hizo, o cómo lo consiguió todo a tiempo. Pero me sorprendió mucho”.

La actriz ha recordado que este detalle lo realizó durante "su segunda cita" y que, aunque aún no sabe muy bien "hacia dónde irán", cree que "si eso es un indicio del futuro, le flipa”. Habrá que ver si durante los próximos meses la relación entre West y Fox se afianza o, como pasa muchas veces, queda todo en una relación de rebote.