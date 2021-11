Kanye West, en busca de la reconciliación con Kim Kardashian: "Dios nos unirá de nuevo"

No es ningún secreto que, a pesar de la amistosa separación que han protagonizado durante los últimos meses, Kanye West sigue enamorado de su exesposa, la celebrity Kim Kardashian. Desde que anunciaron su ruptura, el rapero ha hecho todo lo que ha estado en su mano por conseguir el perdón de la que fue su pareja para tratar de volver con ella.

Durante su último sermón en el acto de Acción de Gracias organizado por la parroquia Mission de Los Ángeles, el cantante ha querido lanzar un mensaje a Kim, esperando que ambos vuelvan algún día a estar juntos. La empresaria inició los trámites de divorcio el pasado mes de febrero tras siete años de matrimonio.

El rapero cambió hace unas semanas su nombre y ahora se hace llamar Ye, pero parece que sus costumbres religiosas no han cambiado. De hecho, en un acto de fe, West ha querido dejar claro que no da por acabado su matrimonio con la estrella del programa Keeping Up with the Kardashians y que desea volver a su vida anterior.

Kim Kardashian y Kanye West // Getty

"La narrativa que Dios quiere ver es que podemos ser redimidos en todas estas relaciones. Todos hemos cometido errores. Yo he cometido errores. Públicamente he hecho cosas que no son aceptables como esposo, pero aquí y ahora, por la razón que sea, pero estoy aquí para cambiar la narrativa", comentó el cantante.

“Si el enemigo puede separar a ‘Kimye’ —su nombre de pareja—, habrá millones de familias que crean que la separación está bien. Pero cuando dios una de nuevo a ‘Kimye’, habrá millones de familias que verán cómo se pueden superar los obstáculos y que se puede trabajar en los problemas de la separación, así como el trauma que el diablo ha usado para capitalizarnos y mantener a la gente en la miseria mientras hay quienes pasan por encima de las personas sin hogar y van a la tienda de Gucci”, reiteraba West, que ha culpado a los medios de la ruptura con Kim.

"Tengo que estar al lado de mis hijos lo más posible. Así, cuando esté fuera de casa, tendré una casa al lado de la casa. Estoy haciendo todo para estar bien para la próxima situación", aseguró el cantante, que dice que ahora necesita "regresar a casa".

"Dios nos unirá de nuevo a Kim y a mí"

Junto a este mensaje, Kanye West también ha publicado una enigmática fotografía en su cuenta de Instagram, en la que aparece besando a Kim Kardashian.

Una foto de corte muy íntimo que ha acompañado junto a un tweet del medio TMZ, de unas declaraciones de él mismo en las que afirma que "Dios volverá a juntarlos a Kim y a él".

Kim Kardashian, rehaciendo su vida sin Kanye West

Por su parte, Kim Kardashian siempre ha apoyado a su expareja a pesar de la ruptura. La influencer fue pieza clave en el desarrollo de Donda, el último disco del rapero, formando parte de diversos videoclips y conciertos y haciendo promoción de este álbum también en la MET Gala.

Kim Kardashian, de Balenciaga // Getty Images

Sin embargo, desde su círculo más cercano siempre han asegurado que, aunque mantienen un gran vínculo de amistad y cariño por los años que han compartido y sus hijos en común, Kim Kardashian ya ha asumido que su matrimonio es cosa del pasado.

Además, durante las últimas semanas, los rumores de que la empresaria podría haber empezado una nueva, ex de Ariana Grande y Phoebe Dynevor, no han dejado de crecer. De hecho, han sido vistospor la calle en numerosas ocasiones y parece que ninguno de los dos quiere ya ocultar su relación.