Las Kardashian le ponen las maletas en la puerta a Jordyn Woods

Todo parecía idílico en un principio, era San Valentín, el jugador de básquet viajaba para pasar el día de los enamorados con su mujer y su hija, Khloé recibía un ramo de rosas preciosas y todo iba bien. Tristan Thompson decidió dar una fiesta a la que estaba invitada la familia, y por supuesto, también Jordyn Woods, que era casi una hermana más del clan Kardashian.

Es en esa celebración donde Khloé pilló a su marido con una actitud más que cariñosa con Jordyn. Tal cual. Es cierto que la Kardashian ya había superado otra infidelidad cuando estaba embarazada, Tristan le puso los cuernos con dos mujeres a la vez y le llegó el vídeo que lo confirmaba, pero pasado ese altibajo, Khloé confiaba en él y esta infidelidad con alguien tan cercano como lo era Jordyn la pilla totalmente por sorpresa.

Las reacciones de las hermanas no tardaron en llegar. Woods ha sido inmediatamente repudiada por la familia Kardashian, a parte de la afectada por la infelidad, Kylie, que está destrozada, ya que ha sido su mejor amiga y han sido inseparables desde la adolescencia.

Su familia la ha presionado para que escoja el bando de su hermana y eche a Jordyn de su casa, quién según fuentes cercanas, se muda a casa de su madre mientras se calma el ambiente. La revista People avanza que Jordyn, después de confirmarse la noticia, ya tenía las maletas en la puerta ya que Kylie necesitaba espacio para procesar todos los hechos.

Jordyn llevaba años junto a la familia, siendo la mejor amiga y compañera de Kylie en todos los momentos importantes de su vida, de hecho, vivían juntas en la casa de la pequeña de las Kardashian y era una segunda madre para Stormi, la hija de Kylie. Pero después de esta traición por la espalda, Jenner no quiere saber nada de Woods, a la que consideraba una hermana.

La traición no solo afecta a las hermanas a nivel personal, si no que también está en juego la reputación de la empresa que lidera la pequeña Jenner, Kylie Cosmetics. Al enterarse de la traición, Kylie se ha querido vengar de su ex mejor amiga y ha rebajado algunos productos que tenía en colaboración con ella.

De momento se trata de un tema muy delicado en el que parece ser que todo internet tiene una opinión al respecto, las Kardashian no se han pronunciado mucho al respecto, a parte de unas pocas pullitas y un movimiento al unísono: un rotundo unfollow a Jordyn en Instagram.