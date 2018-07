Katy Perry habla de Taylor Swift, Beyoncé, Adele y de la cabeza rapada de Britney Spears

Katy Perry protagoniza la portada del mes de marzo de la revista Elle junto a una de sus entrevistas más sinceras. La cantante habla sobre cómo ha vivido la experiencia de actuar en la Super Bowl explicando que es de las cosas más grandes que le pueden pasar a un artista: "Cuando decides formar parte de la Super Bowl, nos vas a tener un puto momento de tranquilidad en seis meses. Es lo más grande. Cualquiera que lo haya hecho se ha cagado en los pantalones", aunque también es consciente que tiene su parte mala: "Y no debes entrar en Internet los cinco días siguientes".

Pero la parte más interesante de la entrevista es cuando habla de su compañeros de profesión y cómo define la industria musical sin pelos en la lengua: "Como figuras del pop, todos somos personajes y a la prensa le encanta usarlo. Quién es el amor de chica quién es la villana. Kanye es el villano, Taylor Swift es el amor de chica. Esa es la narrativa".

"Todo esto es cien veces más duro que el sueño que tuve con nueve años. Crees que estás firmando una cosa pero automáticamente estás firmando cien cosas más. Por eso la gente se rapa sus jodidas cabezas", haciendo una clara alusión al episodio que vivió Britney Spears cuando la presión hizo que la situación se le fuera de las manos.

Pero no todo es malo, también admira a otras compañeras como Beyoncé: "Soy una gran fan de Beyoncé. Tienes que ver su nuevo vídeo", refiriéndose al viral que lanzó de 11 minutos en blanco y negro, "No veo nada de propaganda en ella, la veo. Me identifico con ella".

Y para Adele también tiene buenas palabras: "Adele es tan real que no le importa la fama. Vino a verme a un concierto en Inglaterra y me robó un burrito en el after show preguntándome '¿Cómo coño consigues un burrito en Inglaterra?'".

Estas son algunas de las declaraciones que podrás ver en la entrevista completa en la versión en papel de la publicación. Y como puedes ver, Katy Perry ya no es la chica inocente y azucarada de la era Teenage Dream... ¡y eso nos gusta!