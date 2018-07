Katy Perry insulta al público tras ser abucheada por llegar tarde al desfile de Moschino

"SHUT THE FUCK UP!"

Katy Perry fue invitada por el diseñador Jeremy Scott para desfilar en la pasarela de Milán con un modelo de Moschino, pero no sabemos por qué la cantante llegó una hora tarde haciendo que se retrasara todo el desfile.

Esto molestó a los asistentes y cuando por fin la intérprete de Dark horse apareció en la pasarela, fue abucheada por fotógrafos y periodistas ante su falta de profesionalidad. Ante esto Katy Perry se mostró molesta muy y no dudó en insultar a los presentes tal como podemos ver en el vídeo diciéndoles "Shut the fuck up!" (Cerrad la puta boca) a lo que añadió "váis a sacar vuestra foto igual".

No sabemos qué le debió ocurrir a Katy Perry ya que normalmente suele mostrarse amable, pero aún así insultar a la prensa solo aumentó la falta de profesionalidad junto a su retraso.