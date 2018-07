Katy Perry presenta su perfume mientras su padre la llama 'hija del diablo'

Si hace unas semanas GHD quería rescindía su contrato con Katy Perry por perder popularidad, ahora la intérprete de Wide Awake es noticia por partida doble.

La buena noticia es que ha lanzado su tercera fragancia. Tras Purr y Meow, Katy lanza Killer Queen, un nuevo perfume que presentó sentada en un trono la mansión James B. Duke. Durante el evento, la cantante no paró de twittear para mantener informados a sus fans de todo lo que estaba sucediendo:

OK! I have been working on my 3rd fragrance for over a year & want to unveil the look NOW! What do u think?! twitpic.com/cnopag