¿Quién es el novio de Chanel? Conoce al artista Bastian Iglesias y qué ha dicho la cantante de su pareja

Hace más de un año que la relación de Chanel y Bastian Iglesias salió a la luz. La cantante, siempre discreta en su vida privada, sorprendió en una entrevista previa a Eurovisión 2022 al contar que su novio —cuya existencia se desconocía— la acompañaba en Turín, sede de la pasada edición del festival europeo de la canción.

"Estará entre el público, pero no lo verá nadie", contó en una charla en Vanity Fair en la que dio las primeras pistas sobre su relación. "Él está viviendo esto desde el principio. Me da mucha estabilidad dentro de esta locura", añadió la cantante, que acabó desconectando de esa locura yéndose de vacaciones a Mallorca al volver de Eurovisión. Lo hizo con su novio, en ese momento todavía desconocido.

La escapada estival de la pareja fue rápidamente inmortalizada por los medios locales y no tardó en salir la identidad del novio de Chanel: el artista Bastian Iglesias.

¿Quién es Bastian Iglesias?

Tras la primera imagen de la pareja, llegaron también las primeras preguntas: ¿quién es Bastian Iglesias? ¿Qué trabajos ha hecho antes?

Bastian Iglesias es un músico madrileño de 37 años cuyo nombre artístico es A F K A R. De él sabemos que antes de trabajar en la música se dedicó a descargar camiones y que vivió durante una temporada en Londres. A su regreso fue cuando nació este proyecto.

"Nació en mi antiguo lugar de creación, un espacio que fue como un sueño para mí. Una nave muy grande con espejos, croma, baños, cocina… entre allí cuando volví a Madrid de Londres y no exagero cuando digo que iba casi todos los días, en los días mas fríos de invierno aguantaba con 3 capas de ropa y recuerdo que no podía ni tocar el teclado porque tenía las manos heladas. Allí no solo componía y producía música de manera impulsiva, también tenía espacio para expresarme bailando e interpretando sin molestar a nadie", contó en una entrevista en IndyRock con motivo del lanzamiento de su single Mucho te falta.

Lo que se sabe de Chanel y Bastian

Ahora, cuando Bastian ya es reconocido como su novio, es la propia artista la que no duda de presumir de su amor en las redes sociales. La primera vez fue justo cuando las cámaras de televisión los captaron juntos, un momento épico que no dudó en compartir, de hecho, en sus redes sociales.

Unas imágenes que aparecieron en el programa Corazón de TVE y que comentó ella misma, compartiendo una imagen de su chico en sus historias de Instagram acompañada de un emoticono de un corazón amarillo con el que simbolizan su relación. Una buena muestra de lo orgullosa que está de su pareja y de lo unidos que están desde hace ya mucho tiempo.

Tras esto, ha compartido imágenes con él en otras ocasiones, aunque muy limitadas.

Aún así, Chanel es muy discreta con su vida privada y en la mayoría de entrevistas ha preferido esquivar el tema de Bastian. En una charla en TV3, la intérprete de Clavaito habló brevemente sobre ello y dejó claro que "todo el boom que ha tenido es por algo artístico".

Sí aclaró que "tiene que cuidar a su persona, darle amor y tenerlo cuidado". "Lo vivo con naturalidad, no le doy protagonismo", indicó.

Chanel también se refirió al horóscopo de su chico, ya que ella es Leo y su chico Sagitario: "Los hombres Sagitario, tela. Ya te lo encontrarás", le respondió la periodista.

En relación a cómo se conocieron o cuánto tiempo llevan juntos, la cantante no lo ha contado porque ha decidido no hablar tanto de ello.