Katy Perry lo tiene claro: quiere votar desnuda y lo va a intentar

La cantante Katy Perry anunció en su cuenta de Twitter que intentaría votar desnuda en las presidenciales (imaginamos a favor de quién) y la verdad es que desde entonces no teníamos muy claro a qué se refería: ¿desnudaría su alma? ¿Su intención de voto –aún más-? Pues no, era exactamente lo que prometía, ¡en pelota picada!

Claro que era mucho más atractivo el titular –como suele pasar- que la realidad, aunque no deja de ser divertido. El spot pertenece a Funny or Die, y en él podemos ver a Katy Perry, un tanto despeinada, que decide ir a votar tal y como se levanta: desnuda. Así que se pone un pijama y se va de cabeza al colegio electoral: “Sip, he leído por encima la Constitución y en ninguna parte dice que no puedas simplemente rodar de la cama y venir a votar sin importar en que estado te despiertes”.

Claro, que nuestra querida Katy no contó con eso de hacer nudismo en público… Así que en el momento en el que se arranca literalmente el pijama y se dispone a votar, dos agentes le arrestan y acaba en la parte trasera del coche patrulla con el actor de la serie ‘Community’, Joel McHale, al que también le había parecido buena idea eso de “desnudar su voto·”. Como conclusión: “Recuerda ir a votar. A nadie le importa qué lleves puesto, pero ponte ropa”.

Katy Perry ha hecho campaña a favor de Hillary Clinton e interpretó ‘Rise’, el tema de los Juegos Olímpicos de Río, en un evento del Partido Demócrata.