Lady Gaga, dispuesta a conquistar Hollywood de la mano de Will Smith

Parece que Lady Gaga nos tiene acostumbrados a verla en sus videoclips rodeada de alienígenas, monstruos de otras dimensiones y de tipos varios. Así que quién mejor que ella para encarnar un papel en la nueva película de Will Smith, Men in Black 3 y dar el salto a la gran pantalla por todo lo alto. Si es que no hay nada que se le resista...

Men in Black 3 no solo será el regreso de Will Smith al cine sino también el debut de Lady Gaga en la gran pantalla. La cantante irá de la mano del actor en su primer cameo cinematográfico, tal y como ha confirmado el propio protagonista de la película en Río de Janeiro, corroborando que la musa del pop se ha puesto por primera vez delante de las cámaras para hacer un largometraje.

No resulta extraño que Gaga se meta dentro de semejante papel porque en Born This Way ya se muestra rodeada de seres extraterrestres y marcianos. Además, sus videoclips parecen cortos donde la artista no sólo canta, también actúa.

Quizás, Gaga, quien al parecer podría ver su vida llevada al cine de la mano de Selena Gómez, compartirá también cartel con Tommy Lee Jones y Josh Brolin, dos grandes de Hollywood. En esta ocasión, los 'hombres de negro' volverán al pasado para impedir que un alien mate al personaje interpretado por el de Texas.

De momento, los fans de la intérprete de Bad Romance deberán esperar al próximo 25 de mayo para ver cómo será su actuación. Y es que la cantante se atreve con todo… ¡hasta con los extraterrestres!